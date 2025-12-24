Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Xây dựng mạng lưới thanh niên hành động vì nguồn nước sạch

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/12/2025 18:46 GMT+7

Trong biên bản ghi nhớ hợp tác giữa T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Tập đoàn TCP, hai bên sẽ xây dựng mạng lưới thanh niên hành động vì nguồn nước sạch.

Ngày 24.12, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai dự án "Nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước" giai đoạn 2026 - 2028. Dự án hướng tới việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của thanh thiếu niên về nước sạch, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn nước và gìn giữ môi trường xanh - sạch - bền vững tại Việt Nam.

Lễ ký kết có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình

ẢNH: CTV

Bảo vệ tài nguyên nước là một nhiệm vụ cấp thiết

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Việt Nam đã chỉ rõ mục tiêu "đến năm 2030, 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày". Đây là mục tiêu cụ thể nhằm bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, hướng tới sự phát triển bền vững, lâu dài của đất nước.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, để cụ thể hóa những chỉ đạo đó, Hội Sinh viên Việt Nam xác định việc đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước là một nhiệm vụ cấp thiết, nhằm trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết đúng đắn, đầy đủ về vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn nước đối với đời sống, sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước. Từ đó hình thành ý thức trách nhiệm, thay đổi hành vi, lối sống tiết kiệm, sử dụng hiệu quả và bảo vệ nguồn nước trong học tập, sinh hoạt hằng ngày.

"Chính trí tuệ, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội của học sinh, sinh viên sẽ là động lực để tạo nên các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp khoa học, mô hình ứng dụng và hành động cụ thể trong bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước", anh Triết nói.

Lễ ký kết giữa T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam với Tập đoàn TCP

Lễ ký kết giữa T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam với Tập đoàn TCP

ẢNH: CTV


Thúc đẩy hành động thiết thực để bảo vệ tài nguyên nước

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, dự án sẽ được triển khai đồng bộ từ truyền thông - giáo dục đến các hoạt động ứng dụng thực tiễn; tập trung vào các nội dung hợp tác chính bao gồm:

Tuyên truyền, giáo dục về nhận thức bảo vệ nguồn nước cho học sinh, sinh viên và cộng đồng cũng như tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với sức khỏe, đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy hành động thiết thực để bảo vệ tài nguyên nước trong cộng đồng địa phương, nhà trường, xã hội do thanh niên, sinh viên khởi xướng và dẫn dắt, nhằm bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa lối sống xanh.

Xây dựng mạng lưới thanh niên hành động vì nguồn nước sạch, kết nối các tổ chức, trường học và địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường bền vững.

Góp phần ươm tạo các sáng kiến công nghệ, mô hình tuần hoàn nước từ học sinh, sinh viên, đóng góp cho việc bảo vệ, tái tạo nguồn nước.

Bắt đầu từ năm 2026, dự án sẽ triển khai các chuỗi workshop với mục tiêu thay đổi nhận thức bảo vệ và tiết kiệm nước sạch cho thế hệ trẻ; trao tặng các hệ thống cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các địa phương tại các xã, phường biên giới, có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành, hỗ trợ trang thiết bị cho các các đội hình "chiến binh xanh" để nâng cao chất lượng các hoạt động cộng đồng.

