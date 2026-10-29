Xây dựng quy hoạch 4 phường liền kề ở Bảo Lộc ra sao?

Theo phương án được trình bày, quy hoạch chung đô thị 4 phường liền kề ở Bảo Lộc đến năm 2050 theo cấu trúc "1 lõi trung tâm, 4 cụm động lực, 10 vùng phát triển", nhằm tổ chức lại không gian, chức năng và hình thành hạ tầng dùng chung.

Phạm vi gồm: phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc và phường B'Lao, diện tích hơn 37.000 ha, phù hợp bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính mới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp xây dựng quy hoạch 4 phường liền kề ở Bảo Lộc

ẢNH: HỮU TRI

Tổ chức lại không gian, khai thác lợi thế từng khu vực

Theo dự án quy hoạch, lõi trung tâm liên phường tập trung thương mại, dịch vụ, công trình công cộng và chỉnh trang đô thị. Bốn cụm động lực gồm: Nam Phương; ĐamB'ri - Lộc Tân - Hồ Ngọc; Lộc Tiến - Lộc Châu - Đại Lào và Lộc Sơn - B'Lao.

Quy hoạch các phường ở Bảo Lộc hướng đến trung tâm dịch vụ - thương mại tổng hợp, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông sản, dược liệu, logistics, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Khai thác các hồ nước, thác nước, rừng phải gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Với địa hình cao nguyên, cả 4 phường ở Bảo Lộc có khí hậu ôn hòa thuận lợi phát triển đô thị xanh, du lịch nghỉ dưỡng, canh nông, chăm sóc sức khỏe.

Mặt khác, có quốc lộ 20 là trục Đông - Tây, quốc lộ 55 theo hướng bắc - nam đi qua các phường này. Đồ án nghiên cứu còn kết nối cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; Bảo Lộc - Liên Khương và trục Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa.

Quy hoạch chung 4 phường liền kề Bảo Lộc tầm nhìn đến 2050 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ba vành đai đường đô thị kết nối lõi trung tâm, các phường, vùng phụ cận và tách luồng vận tải hàng hóa khỏi khu dân cư.

Dân số dự báo tăng từ khoảng 175.000 người hiện nay lên hơn 325.000 người vào năm 2050. Phân bố dân cư phải gắn với việc làm, trường học, y tế và năng lực hạ tầng; quỹ đất cây xanh, công viên, không gian công cộng cần đồng bộ, bảo đảm người dân tiếp cận.

Đồ án quy hoạch yêu cầu kiểm soát sạt trượt, bảo vệ hành lang sinh thái; bố trí nghĩa trang, khu xử lý chất thải rắn và nước thải. Đường khu dân cư phải bảo đảm xe thu gom rác, chữa cháy, cứu hộ tiếp cận; xử lý thoát nước, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và ngăn chặn phân lô bán nền trái phép.

Không đánh đổi quyền lợi người dân để lấy phát triển

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, rà soát quy hoạch đã phê duyệt, làm rõ nội dung chồng chéo và vấn đề cần điều chỉnh về dữ liệu, hạ tầng, kết nối.

Ông Nguyễn Hồng Hải lưu ý các khu vực động lực 4 phường liền kề ở Bảo Lộc phải bám chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030. Quy mô phát triển cần tương xứng năng lực hạ tầng xã hội, nhất là đất cây xanh, y tế, giáo dục, công trình công cộng; không định hướng vượt quỹ đất, ảnh hưởng quyền lợi người dân. Cần xác định khu vực ưu tiên đầu tư theo giai đoạn.

Nội dung đánh giá thực trạng cảnh quan 4 phường liền kề ở Bảo Lộc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu khai thác hồ cảnh quan, cân bằng bảo vệ môi trường, không gian xanh và quyền tiếp cận của người dân. Đất ở riêng lẻ dọc các tuyến đường phải rà soát chính xác; hạ tầng xử lý nước thải phù hợp địa hình, hướng thoát nước và mạng lưới thu gom.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, phát triển đô thị phải hài hòa mục tiêu nâng cao chất lượng sống, khai thác tiềm năng với điều kiện thực tế và quyền lợi người dân; hạn chế tác động đến đời sống, sản xuất, sử dụng đất. Sở Xây dựng và tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến, tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh.

Quy hoạch 4 phường đặt nền móng mở rộng đô thị Bảo Lộc, hướng đến đầu mối kết nối Tây nguyên, Đông Nam bộ và duyên hải Nam Trung bộ phục vụ sinh kế của người dân.