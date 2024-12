Xây dựng sự tự tin cho con trẻ qua nghệ thuật và sân khấu

Lần đầu tiên tại Việt Nam, pantomime sẽ được giới thiệu đến các khán giả nhí Việt Nam qua vở Beauty and the beast Ảnh: BTC

Đối với Gen Alpha (sinh từ năm 2010 đến năm 2024), với điều kiện sống và học tập được tiếp cận phong phú như hiện nay, sự tự tin không chỉ là chiếc chìa khóa giúp trẻ vượt qua những thử thách trong cuộc sống mà còn là động lực thúc đẩy trẻ mơ ước và hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Một đứa trẻ tự tin sẽ dám khám phá thế giới xung quanh mà không lo sợ thất bại, dễ dàng kết bạn và xây dựng những mối quan hệ xã hội tích cực. Hơn nữa, trẻ sẽ biết cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, nhìn nhận sai lầm như bài học để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Vì vậy, việc nuôi dưỡng sự tự tin ngay từ nhỏ là một bước đệm quan trọng, giúp trẻ trưởng thành với nền tảng vững chắc về tâm lý và kỹ năng sống.

Chính vì thế, việc xây dựng sự tự tin cho trẻ, tạo môi trường tích cực là vô cùng quan trọng. Những lời khen ngợi đúng lúc không chỉ giúp trẻ cảm thấy được công nhận mà còn hạn chế tâm lý tự ti khi không bị so sánh với người khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, khuyến khích trẻ trải nghiệm những điều mới mẻ, như tham gia vào các hoạt động thể thao, nghệ thuật hoặc xã hội... sẽ giúp trẻ khám phá tiềm năng và sở thích riêng. Đặc biệt, sự đồng hành và lắng nghe của bố mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con tiếp cận những trải nghiệm mới mẻ nhằm tăng sự tự tin.

Với sự kết hợp giữa hài kịch, âm nhạc, vũ đạo và các tình tiết tương tác đầy vui nhộn, pantomime cuốn hút trẻ em bởi sự sinh động và hài hước Ảnh: BTC

Thể thao giúp trẻ rèn luyện tính kiên nhẫn, học kỹ năng làm việc nhóm và cảm nhận niềm vui khi đạt được thành tích. Những hoạt động xã hội mở rộng mối quan hệ và tạo cơ hội để trẻ học cách hòa nhập với cộng đồng. Nghệ thuật sáng tạo giúp trẻ bộc lộ cá tính và khuyến khích sự tự tin thông qua việc thể hiện bản thân. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng mà còn tạo nền tảng để trẻ tự tin bước ra thế giới. Vốn trải nghiệm phong phú vừa giúp rèn luyện kỹ năng, vừa là hành trang cho trẻ không bỡ ngỡ với bất kỳ hoạt động nào, từ đó giúp trẻ tự tin thể hiện khả năng và thế mạnh của mình.

Pantomime và nghệ thuật nuôi dưỡng sự tự tin cho trẻ

Pantomime được coi là đại diện tiêu biểu cho văn hóa nghệ thuật đặc trưng của Anh quốc vì kết hợp các yếu tố độc đáo của nghệ thuật biểu diễn, giải trí và truyền thống dân gian, tạo nên một loại hình sân khấu đặc biệt. Pantomime bắt nguồn từ thế kỷ 16-17, với sự ảnh hưởng từ các hình thức sân khấu cổ điển của Ý (commedia dell'arte) nhưng đã được biến đổi để phù hợp với văn hóa và gu thẩm mỹ của người Anh. Đặc trưng của pantomime là tính hài hước, ngẫu hứng và mối quan hệ tương tác trực tiếp giữa diễn viên và khán giả. Điều này phản ánh sự vui vẻ và tính cộng đồng, vốn là những giá trị truyền thống của người Anh. Pantomime thường diễn lại các câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhưng được cách điệu hóa với lối kể chuyện hiện đại, dí dỏm, và đôi khi lồng ghép các vấn đề xã hội.

Với những điểm đặc trưng đó, pantomime là một công cụ tuyệt vời để giúp trẻ phát triển sự tự tin. Khác biệt so với các loại hình sân khấu truyền thống, pantomime không chỉ kể chuyện mà còn mời gọi khán giả trực tiếp tham gia, từ đó mang đến cho trẻ cơ hội tự do bộc lộ cảm xúc trong một môi trường vui tươi, an toàn. Qua việc tương tác với diễn viên và khán giả khác, trẻ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, học cách lắng nghe và phản hồi linh hoạt. Hơn nữa, cảm giác trở thành một phần của câu chuyện giúp trẻ trải nghiệm những thành tựu nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, từ đó nhận ra giá trị bản thân và tăng thêm sự tự tin.

Bằng ngôn ngữ hình thể tinh tế và khả năng diễn xuất, các nghệ sĩ đã biến sân khấu thành một câu chuyện cổ tích sống động Ảnh: BTC

Buổi biểu diễn pantomime Beauty and the beast (tựa tiếng Việt: Người đẹp và quái vật) đang diễn ra tại Việt Nam không chỉ mang đến những tràng cười cho các em nhỏ mà còn là bài học về lòng dũng cảm, tình yêu và sự thay đổi. Vở diễn này được dàn dựng bởi ê kíp từ Anh quốc, bao gồm đạo diễn Paul Winterford, nữ chính Charlotte Castle trong vai Belle, Tom Liggins trong vai quái vật, Michael Auger (quán quân British's Got Talent 2014) trong vai Gaston... và phần âm nhạc đến từ những nghệ sĩ quốc tế.

Bà Đỗ Thu Giang, đại diện AMO Vietnam - đơn vị tổ chức vở diễn, cho biết với tính chất tương tác và kết hợp độc đáo giữa âm nhạc và diễn xuất, hình thức nhạc kịch pantomime đang mở ra một hướng đi mới cho nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam. Trong bối cảnh các gia đình hiện đại tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa mang tính kết nối, pantomime rất có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Sự xuất hiện đầu tiên mang tính tiên phong như Beauty and the beast có thể là bước đệm quan trọng, tạo tiền đề cho sự đón nhận rộng rãi hơn của khán giả Việt trong tương lai, đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của công chúng.

Panto Beauty and the beast (tựa Việt: Người đẹp và quái vật) vừa diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) ngày 6 đến 8.12 và sẽ tiếp diễn tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) từ ngày 13 đến 17.12. Giá vé chương trình dao động từ 650.000 đồng - 1.500.000 đồng. Khán giả có thể mua vé tại https://amovietnam.vn/pantomines-beauty-and-the-beast/ Trẻ em cao từ 1 mét trở lên yêu cầu có vé ngồi riêng và dưới 16 tuổi yêu cầu đi cùng người giám hộ, người lớn hoặc người thân.