Xây dựng sức mạnh cộng sinh cho tổ chức với giải pháp SYLVA WAY

Chỉ trong tháng 1.2024, gần 100 công ty công nghệ, bao gồm Meta, Amazon, Microsoft, Google hay TikTok, đã sa thải khoảng 25.000 nhân viên. Điều này cũng không phải ngoại lệ tại Việt Nam khi 70% doanh nghiệp đã lựa chọn cắt giảm nhân sự như một biện pháp "sống còn" để tinh gọn bộ máy và tăng lợi nhuận nhất thời. Dẫu vậy, 75% trong số này đã đối mặt với sự suy giảm về mức tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024, điều này cho thấy cắt giảm nhân sự không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tích cực về mặt tài chính lâu dài.

Sức mạnh cộng sinh trở nên quan trọng đối với doanh nghiệp công nghệ T.L

Ngay cả khi Việt Nam có hiệu suất kinh tế và tốc độ phục hồi nhanh so với khu vực và thế giới, các doanh nghiệp công nghệ vẫn gặp nhiều thách thức đáng kể do biến động thị trường. Hơn nữa, quản lý một lực lượng lao động có kỹ năng trở nên thách thức do các vấn đề sức khỏe, sự thích nghi với làm việc từ xa và nhu cầu nâng cao kỹ năng số...

Trong bối cảnh này, khái niệm sức mạnh cộng sinh trở nên quan trọng đối với doanh nghiệp công nghệ. Đó là một khái niệm được dùng để mô tả sự tương hỗ và hợp tác giữa các yếu tố, tạo nên một tổng thể hoạt động mạnh mẽ hơn so với mỗi cá thể độc lập. Với doanh nghiệp công nghệ, sức mạnh cộng sinh tạo ra giá trị giúp họ vượt qua được áp lực cạnh tranh, các khó khăn sinh tồn ngắn hạn và có nền tảng phát triển bền vững trong tương lai.

Tuy nhiên, việc tạo nên sức mạnh cộng sinh của một tổ chức không thể chỉ đơn thuần dựa trên năng lực lãnh đạo xuất chúng của lãnh đạo cấp cao, hay xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thay vào đó, các doanh nghiệp cần một khung chiến lược để Nhận diện, Kiến tạo và Thiế t kế sức mạnh cộng sinh của riêng mình.

Chính vì vậy, SYLVA đã nghiên cứu phát triển giải pháp cộng sinh cho tổ chức mang tên SYLVA WAY dựa những lý thuyết quản trị và nghiên cứu về sức mạnh của tính đa dạng trong tổ chức. Đây là khung giải pháp chiến lược giúp tiếp cận các thách thức của doanh nghiệp công nghệ để thiết kế giải pháp tổng thể, qua đó xây dựng sức mạnh cộng sinh mang tính hệ thống ở tất cả các cấp.



Bà Thi Anh Đào, đồng sáng lập - CEO SYLVA chia sẻ: "Sức mạnh cộng sinh chính là việc kết hợp hiệu quả các nguồn lực và tăng cường hiệu suất nội lực của tổ chức, sẽ không chỉ củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và thành công lâu dài. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần một khung chiến lược để có thể nhận diện, kiến tạo và thiết kế sức mạnh cộng sinh của riêng mình. Đó chính là lý do mà chúng tôi phát triển SYLVA WAY và bộ giải pháp đào tạo huấn luyện tổ chức trên nền tảng của sức mạnh cộng sinh và SYLVA WAY".