Chính trị

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân

Mai Hà
Mai Hà
13/11/2025 04:00 GMT+7

Chiều 12.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc ban hành luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đánh dấu một bước tiến quan trọng về việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc tại cơ sở.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

ẢNH: NHẬT BẮC

Việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, phân tán của 3 lực lượng trước đây; qua đó, phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề tiềm ẩn ngay từ cơ sở để xử lý, ngăn chặn từ gốc, bởi mọi người dân đều ở cơ sở.

Những kết quả đạt được sau một năm triển khai lực lượng đã đóng góp vào sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở. Số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 8% so với cùng kỳ. Thủ tướng cũng ghi nhận và tri ân nhiều thành viên lực lượng đã hy sinh và bị thương để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân (đã có 82 thành viên bị thương và đặc biệt là có 7 người hy sinh)...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng hỗ trợ đảm bảo ANTT ở cơ sở trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục xác định công tác bảo đảm ANTT là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở tham gia hòa giải mâu thuẫn, không để hình thành những điểm nóng về ANTT ngay tại địa bàn cơ sở...

an ninh An ninh nhân dân Thủ tướng Phạm Minh Chính
Bình luận

