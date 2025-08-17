Xây dựng văn hóa giao thông với người trẻ

Ngày 16.8, tại Trường THPT Nguyễn Du (P.Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, trước thuộc TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức 'Ngày hội tuổi trẻ Đồng Nai gương mẫu thực hiện văn hóa giao thông' năm 2025.

Nhiều hoạt động tại ngày hội được tổ chức như: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông (ATGT); cuộc thi tìm hiểu về trật tự ATGT; trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có người thân bị tai nạn giao thông; hướng dẫn lái xe an toàn; các gian hàng trò chơi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ; trưng bày sản phẩm an toàn giao thông…

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có người thân bị tan nạn giao thông

Em Thạch Thị Bảo Vy, lớp 10D5, Trường THPT Nguyễn Du (P.Bình Phước) chia sẻ: "Ngày hội rất ý nghĩa, em và các bạn không chỉ được hướng dẫn, phổ biến nhiều kiến thức hữu ích về Luật giao thông đường bộ, từ đó em có thể ứng phó với những sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình tham gia giao thông. Hy vọng các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ chấp hành tốt luật an toàn giao thông khi lái xe trên đường, để không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mà cả những người tham gia giao thông".

Các bạn đoàn viên, thanh niên được lái xe mô phỏng và nghe phân tích các lỗi, tình huống ngay sau khi hoàn thành ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tương tự, em Võ Đức Hoà (lớp 11B, Trường THPT Nguyễn Du cũng cho biết, rất vui khi được tham gia các hoạt động của ngày hội. Từ những kiến thức đã được chia sẻ, em sẽ tuyên truyền đến người thân, bạn bè tham gia giao thông một cách an toàn, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Anh Nguyễn Minh Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai, cho rằng ngày hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên về Luật giao thông; trang bị cho đoàn viên thanh niên những kiến thức lái xe an toàn, hiệu quả và kỹ năng ứng phó với những sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình tham gia giao thông. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho đoàn viên, thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên ý thức hơn vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông cũng như xây dựng văn hóa giao thông.

Các bạn học sinh chơi trò chơi ghép và nhận diện biển báo giao thông ẢNH: HOÀNG GIÁP

Anh Kiên cũng đề nghị các đoàn viên, thanh niên cần tích cực phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về ATGT, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông" tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực, như: Không uống rượu bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; không tham gia đua xe trái phép, đi đúng làn đường, phần đường…

Phụ huynh học sinh, người dân tham gia ngày hội cũng được thay nhớt xe miễn phí ẢNH: HOÀNG GIÁP

6 tháng đầu năm 2025 toàn tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập) xảy ra 428 vụ tai nạn, làm chết 322 người và bị thương 169 người. Trong 2 tuần đầu (từ ngày 31.7 đến ngày 13.8), toàn tỉnh Đồng Nai đã xử lý hơn 4.100 trường hợp vi phạm Luật giao thông, tạm giữ 665 phương tiện, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 10,9 tỉ đồng. Trong đó, có 471 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 15 trường hợp dương tính với chất ma túy, hơn 2.200 trường hợp vi phạm tốc độ...



