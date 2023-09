1.400 đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông

Sáng 21.9, tại Trường THPT Ba Gia (H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cùng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông và tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023.



Đại diện các đơn vị huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc ký kết thực hiện một số chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông THÀNH TUYÊN

Chương trình có sự tham dự của hơn 1.400 đoàn viên, thanh niên là học sinh, giáo viên thuộc 33 chi đoàn, Đoàn trường THPT Ba Gia; 17 cơ sở Đoàn H.Sơn Tịnh và Đoàn trực thuộc cùng đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023 được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông"; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi trong quá trình tham gia giao thông của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trực tiếp tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại ngày hội, các đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm các hoạt động bổ ích nhằm nâng cao ý thức khi tham gia giao thông an toàn, như: thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền an toàn giao thông; hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách; tập huấn kỹ năng lái xe an toàn; tổ chức lễ hội thanh niên với chủ đề "Thanh niên với văn hóa giao thông".

Cũng trong ngày hội, đại diện các đơn vị huyện, thị, thành Đoàn,Đoàn trực thuộc đã ký kết thực hiện một số chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã trao bằng khen cho 14 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023. Đồng thời, trao bằng khen cho 19 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023.