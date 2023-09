Quảng Ngãi tổ chương trình 'Thắp sáng ước mơ hoàn lương'

Sáng 12.9, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cơ quan Thi hành án Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" năm 2023, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Chương trình có sự tham gia của 30 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhà tạm giữ công an các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi cùng hàng chục đoàn viên, thanh niên.

Hoạt động này nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Ngãi và Cơ quan Thi hành án Công an tỉnh Quảng Ngãi đối với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Qua đó, động viên, khuyến khích các phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo tốt để sớm hưởng được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Anh Lê Văn Vin, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, tặng quà cho phạm nhân lao động cải tạo tốt THÀNH TUYÊN

Ban tổ chức trao quà cho các phạm nhân lao động cải tạo tốt THÀNH TUYÊN

Đồng thời, huy động các nguồn lực của xã hội tham gia tích cực vào công tác giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, điều chỉnh hành vi, đạo đức, lối sống và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Qua đó, giúp các phạm nhân học tập, rèn luyện tiến bộ, có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Ngãi trao 20 suất quà cho 20 phạm nhân lao động cải tạo tốt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi và nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố trên địa bàn. Đồng thời, cơ sở thủ công mỹ nghệ gỗ và trầm hương Mộc Nhiên Phát trao tặng 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng của Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.