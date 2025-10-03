Xây dựng Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới

Các đại biểu biểu quyết thông qua quy chế Đại hội Ảnh: Nam Long

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết:

Tỉnh Vĩnh Long mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh cũ đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, kết quả đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5,58%. Các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển rõ nét. Nông nghiệp công nghệ cao và Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10 - 11%/năm, đóng góp đáng kể vào GRDP, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều tiến bộ. Du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, doanh thu đạt trên 23.600 tỉ đồng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả. Chính sách giảm nghèo đa chiều phát huy tác dụng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%.

Các đại biểu và khách mời tham quan khu trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ảnh: Nam Long

Tiềm năng lợi thế đưa Vĩnh Long thành trung tâm kinh tế, du lịch và năng lượng của cả nước Ảnh: Nam Long

Ba khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới:

Trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, toàn Đảng bộ và Nhân dân quyết tâm hướng tới mục tiêu xây dựng Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng ĐBSCL.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Ảnh: Nam Long

Để hiện thực hóa kỳ vọng, Đại hội đã xác định các mục tiêu trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; hoàn thiện quy hoạch tỉnh; phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông, logistics, đô thị; khai thác hợp lý tài nguyên, thúc đẩy năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp xanh; đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển công nghiệp chế biến, kinh tế số, khởi nghiệp sáng tạo; củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.

Ông Lữ Quang Ngời, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Đại hội này đề ra 3 giải pháp đột phá chiến lược, cụ thể như:

- Thứ nhất, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số. Ưu tiên phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, kinh tế số, du lịch sinh thái - văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, du lịch biển theo hướng thông minh, xanh.

- Thứ hai, đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông chiến lược, các trục giao thông huyết mạch, hạ tầng cảng biển, cảng sông, logistics, gắn với hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo kết nối liên vùng và nội tỉnh. Từng bước hình thành các vùng động lực kinh tế biển, hướng đến hình thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước.

- Thứ ba, đột phá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ các ngành kinh tế - xã hội trọng điểm, mới nổi. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm.

Các đại biểu thảo luận thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 Ảnh: Nam Long