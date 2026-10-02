BYD Shark 6 liệu có về Việt Nam cạnh tranh trong phân khúc xe bán tải

Phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam cũng như các nước thuộc khu vực Đông Nam Á từ trước đến nay vốn được xem như "lãnh địa" của các dòng xe động cơ đốt trong như Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max… Phần lớn các mẫu xe này đều được sản xuất tại "vương quốc bán tải" - Thái Lan và xuất khẩu sang các quốc gia khác trong khu vực. Tuy nhiên, trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ, phân khúc này vừa xuất hiện một số mẫu xe mới như VinFast VF Wild - mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV) của thương hiệu ô tô điện Việt Nam - VinFast. Ngoài ra, BYD đã nhiều lần "nhá hàng"mẫu xe bán tải BYD Shark 6 dùng hệ truyền động plug-in hybrid.

BYD đã nhiều lần "nhá hàng"mẫu xe bán tải BYD Shark 6 dùng hệ truyền động plug-in hybrid tại thị trường Đông Nam Á Ảnh: TRẦN HOÀNG

BYD Shark 6 ra mắt toàn cầu tại Mexico vào tháng 5.2024, sau đó đã nhanh chóng có mặt tại các thị trường quốc tế bao gồm Úc, Brazil, Chile, Nam Phi, Ả Rập Xê Út, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tại Đông Nam Á, BYD Shark 6 từng được hãng xe Trung Quốc giới thiệu tại Campuchia, Thái Lan, Philippines… Trong đó, Úc là thị trường lớn nhất của mẫu xe bán tải này, khi chiếm khoảng 85% doanh số bán hàng của toàn phân khúc trong tháng 6.2026. Mới đây, BYD Shark 6 cũng vừa được BYD phân phối tại quê nhà với tên gọi BYD Fang Cheng Bao Shark.

Với việc xuất hiện tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và bản thân thương hiệu BYD đã vào Việt Nam hơn 2 năm, nhiều người kỳ vọng BYD Shark 6 sẽ được BYD phân phối tại Việt Nam. Mẫu xe này dù dùng hệ thống truyền động plug-in hybrid dự trên nền tảng công nghệ DM-O (Dual Mode Off-Road) nhưng có thể được xem là đối thủ cạnh tranh với VinFast VF Willd vừa gia nhập thị trường Việt Nam.

BYD Việt Nam vẫn đang bỏ ngỏ khả năng nhập khẩu, phân phối mẫu xe này Ảnh: TRẦN HOÀNG

Tuy nhiên, kịch bản trên khó có thể xảy ra khi BYD Việt Nam vẫn đang bỏ ngỏ khả năng nhập khẩu, phân phối mẫu xe này. Trong một buổi gặp gỡ truyền thông mới đây tại TP.HCM, trao đổi với PV Thanh Niên liên quan đến chiến lược sản phẩm mới, ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam cho biết: "Tính đến nay mẫu xe bán tải BYD Shark 6 đã được phân phối tại nhiều thị trường trên thế giới. Đây là mẫu bán tải được phát triển trên nền tảng DM-O của BYD và sở hữu khả năng vận hành khá ấn tượng. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi chưa có kế hoạch nhập khẩu, phân phối xe bán tải BYD Shark 6".

Theo tính toán của BYD Việt Nam, nếu về Việt Nam Shark 6 sẽ rất khó cạnh tranh về giá so với các mẫu mã xe bán tải hiện nay. "Chúng tôi tính toán nếu nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam, mẫu xe này sau khi chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như các chi phí liên quan… giá bán đến tay khách hàng có thể lên đến hơn 1 tỉ đồng. Điều này sẽ khiến BYD Shark 6 khó cạnh tranh và tiếp cận khách hàng".

Nếu về Việt Nam Shark 6 sẽ rất khó cạnh tranh về giá so với các mẫu mã xe bán tải hiện nay Ảnh: TRẦN HOÀNG

Được phát triển trên nền tảng công nghệ DM-O (Dual Mode Off-Road) BYD Shark 6 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 5.457 x 1.971 x 1.925 (mm), nhỉnh hơn so với Toyota Hilux. Trong khi đó, thùng xe có dung tích 1.450 lít, sức tải 835 kg. Theo thông tin nhà sản xuất, công bố BYD Shark 6 sử dụng hệ thống hybrid sạc điện hay còn gọi là plug-in hybrid, gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít kết hợp với hai mô-tơ điện (đặt ở trục trước và trục sau). Hệ thống này, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 5,7 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 7,5 lít/100km và phạm vi hoạt động của xe ở chế độ thuần điện là 100 km.

Như vậy, BYD vẫn bỏ ngỏ khả năng phân phối BYD Shark 6 tại Việt Nam tuy nhiên đơn vị này cho biết trong tương lai thể sẽ có một mẫu xe khác thay thế. Hiện tại, Tập đoàn BYD tại Trung Quốc cũng đang âm thầm phát triển một mẫu xe bán tải mới có kích thước nhỏ gọn hơn. Trong khi đó, BYD Việt Nam đang tập trung vào phân khúc SUV với các mẫu mã dùng nền tảng công nghệ DM-i. Sau Sealion 6, BYD đang chuẩn bị tung ra thị trường mẫu SUV hạng C – BYD Sealion 5 vào trung tuần tháng 10 tới đây.