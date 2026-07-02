Xe bán tải tông đoàn hành hương Thái Lan, 8 nhà sư thiệt mạng

Hiện trường vụ tông xe ở tỉnh Mukdahan ảnh: afp

Trang tin Khaosod dẫn thông báo từ cảnh sát Thái Lan cho biết vụ tông xe vào đoàn nhà sư đi bộ hành hương xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa nay (2.7) trên một tuyến đường ở làng Ban Na Si Nuan thuộc huyện Mueang của tỉnh đông bắc Mukdahan.

Đoàn hành hương gồm 35 nhà sư và 5 Phật tử tháp tùng.

Camera an ninh tại khu vực quay được cảnh đoàn nhà sư nối tiếp nhau bước đi chậm rãi ở bên phải một con đường. Một chiếc xe bán tải bất ngờ lao tới từ đằng sau, khiến nhiều nhà sư không kịp tránh.

Khi các đội cứu hộ, cảnh sát và nhân viên y tế đến hiện trường, nhiều nhà sư nằm bất động trên đường và vệ đường.

Năm nhà sư được xác định tử vong tại chỗ, trong khi 3 người khác không thể qua khỏi tại bệnh viện.

Mười ba nhà sư khác bị thương nặng cũng đang được điều trị tại các cơ sở y tế gần đó.

AFP dẫn lời một nhà sư kể lại 9 nhà sư đi đầu thoát chết, nhưng những người đi sau đều bị tông trúng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người cầm lái xe bán tải gây tai nạn là một thiếu niên, mà hãng tin CNA cho biết mới 11 tuổi. Bé trai này nhiều khả năng tự ý lấy xe chạy mà không xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi mất lái và tông vào đoàn sư đang hành hương trên đường.

Giới hữu trách tiến hành phong tỏa hiện trường và tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời kể của nhân chứng trước khi có kết luận cuối cùng.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.