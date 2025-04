Xe bán tải Trung Quốc điện hóa tràn vào Đông Nam Á, thách thức Ranger, Hilux

Bất chấp sự thay đổi cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường, những năm gần đây xe bán tải vẫn khẳng định được vị thế tại thị trường ô tô Đông Nam Á. Xu hướng SUV đô thị hay MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi ngày càng thịnh hành tại nhiều quốc gia trong khu vực, thế nhưng không thể phủ nhận xe bán tải với đặc thù riêng về thiết kế, khả năng vận hành vẫn giữ được sức hút với người tiêu dùng. Tuy nhiên, làn sóng xe bán tải điện, hybrid của các thương hiệu ô tô Trung Quốc ồ ạt tràn vào thị trường Đông Nam Á thời gian gần đây đang gia tăng áp lực cạnh tranh lên các mẫu bán tải truyền thống vốn đang thống trị thị trường Đông Nam Á như Toyota Hilux, Ford Ranger hay Isuzu D-Max…

Sau khi lần lượt được phân phối tại một số thị trường như Campuchia, Philippines… Mới đây, mẫu bán tải hybrid - BYD Shark 6 chính thức xâm nhập thị trường Thái Lan - nơi vốn được ví von là vương quốc của xe bán tải.

BYD Shark 6 chính thức xâm nhập thị trường Thái Lan - nơi vốn được ví von là vương quốc của xe bán tải Ảnh: Paultan

BYD Shark 6 sử dụng hệ thống hybrid sạc điện, gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít kết hợp với hai mô-tơ điện (đặt ở trục trước và trục sau). Hệ thống này cho công suất hơn 430 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 5,7 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 7,5 lít/100km và phạm vi hoạt động của xe ở chế độ thuần điện là 100 km.

Thành công bước đầu tại những thị trường như châu Phi, Úc… là động lực tiếp thêm sự tự tin để BYD đưa Shark 6 vào thị trường Thái Lan, cạnh tranh với các dòng xe bán tải truyền thống vốn đã thống trị thị trường hàng chục năm nay. Với sự kết hợp giữa công nghệ và khả năng off-road, BYD Shark 6 hứa hẹn sẽ định nghĩa lại khái niệm cũng như thói quen sử dụng xe bán tải của khách hàng Thái lan cũng như thị trường Đông Nam Á nói chung.

Cùng với màn "chào sân" của BYD Shark 6 tại Triển lãm Bangkok Motorshow 2025 vừa diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, còn có những mẫu xe đồng hương đến từ Trung Quốc như Geely Riddara RD6 hay Deepal Hunter K50.

Riddara RD6 sở hữu vẻ ngoài ấn tượng với hàng loạt trang bị tính năng, công nghệ hiện đại Ảnh: Paultan

So với BYD Shark 6 hai cái tên còn lại chưa được nhiều khách hàng biết đến, tuy nhiên tại thị trường Trung Quốc, mẫu bán tải điện Riddara RD6 sở hữu "lý lịch" khá ấn tượng khi chiếm tới gần 60% thị phần phân khúc xe bán tải thuần điện. Riddara RD6 cũng sở hữu vẻ ngoài ấn tượng với hàng loạt trang bị tính năng, công nghệ hiện đại.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, Geely Riddara RD6 được trang bị một mô-tơ điện, công suất 268 mã lực. Phiên bản Riddara RD6 dẫn động 4 bánh sở hữu mô-tơ kép cho công suất 422 mã lực, giúp xe mất khoảng 4,5 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ. Các tùy chọn pin 63 - 86 kWh cho phép mẫu xe này đi được quãng đường tối đa 377 - 455 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Tại Thái Lan, Geely Riddara RD6 đã bắt đầu được phân phối từ cuối tháng 3.2025.

Trong khi đó, Deepal Hunter K50 là một mẫu bán tải dùng nền tảng hybrid cắm sạc PHEV - Plug in hybrid do thương hiệu ô tô điện Deepal thuộc tập đoàn Changan sản xuất. So với hai đối thủ đồng hương, Deepal Hunter K50 tạo ấn tượng với công nghệ mở rộng phạm vi REEV. Theo đó, Hunter K50 có thể dùng máy xăng để tạo ra điện nếu xe hết pin hay chuyển đổi pin thành dòng điện sạc cho các thiết bị bên ngoài. Xe được trang bị bộ pin LFP 31,18 kWh, kết hợp 2 mô-tơ điện và động cơ xăng 2.0 lít Turbo tăng áp.

Hunter K50 có thể dùng máy xăng để tạo ra điện nếu xe hết pin hay chuyển đổi pin thành dòng điện sạc cho các thiết bị bên ngoài Ảnh: Paultan

Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, sự xuất hiện của những mẫu xe bán tải sử dụng động cơ điện hay hybrid trong thời buổi xu hướng điện hóa và chuyển đổi sang phương tiện xanh, sạch… đang diễn ra mạnh mẽ, sẽ ít nhiều tạo áp lực cạnh tranh với các dòng bán tải sử dụng động cơ đốt trong. Thực tế, tham vọng "phủ sóng" xe bán tải điện, hybrid các hãng xe Trung Quốc tại các thị trường Đông Nam Á hiện tại vẫn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, với thiết kế hiện đại, tính kinh tế… các dòng bán tải điện, hybrid bước đầu sẽ tạo ấn tượng với nhóm khách hàng chủ yếu sử dụng bán tải để đi lại hàng ngày. Do đó, miếng bánh thị phần xe bán tải tại Đông Nam Á sẽ bị chia nhỏ.

Theo dữ liệu từ Focus2move, trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Đông Nam Á năm 2024, có tới 3 mẫu xe thuộc phân khúc bán tải. Trong đó, Toyota Hilux xếp ở vị trí dẫn đầu, trong khi Isuzu D-Max xếp thứ 3. Cả hai mẫu bán tải mang thương hiệu xe Nhật Bản đều đạt doanh số trên 100.000 xe, trong đó Thái Lan là thị trường tiêu thụ nhiều nhất. Ford Ranger dù xếp cuối bảng trong 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Đông Nam Á năm 2024 nhưng cũng đạt doanh số hơn 70.000 xe. Đây cũng là một trong những mẫu xe thống trị phân khúc xe bán tải tại Việt Nam và liên tục góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam những năm qua.

Deepal Hunter K50 là một mẫu bán tải dùng nền tảng hybrid cắm sạc PHEV - Plug in hybrid do thương hiệu ô tô điện Deepal thuộc tập đoàn Changan sản xuất Ảnh: Paultan

Không thể phủ nhận, xe bán tải dùng động cơ đốt trong vẫn đang làm chủ cuộc đua doanh số cũng như miếng bánh thị phần tại thị trường Đông Nam Á nhờ danh tiếng, tính tiện dụng và độ bền bỉ đã tạo dựng được qua hàng chục năm. Tuy nhiên, trong thời đại chuyển đổi, nếu không có sự thay đổi, cải tiến, xe bán tải động cơ đốt trong sẽ gặp khó bởi những quy định ngày càng nghiêm ngặt về khí thải cũng như sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng.