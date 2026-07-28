Xe ben húc sập tiệm kính mắt ở TP.HCM, gia đình 4 người thoát nạn

Sáng 28.7, cơ quan chức năng phường Linh Xuân (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ xe ben húc sập tiệm kính mắt, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 35 phút đêm 27.7, xe ben mang biển số 50H-351.XX do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân, theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đến chợ Thủ Đức. Khi vừa qua khỏi giao lộ Phạm Văn Đồng khoảng 50 m, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát, tông văng hơn 20 m dải phân cách thép giữa đường. Chưa dừng lại, xe ben tiếp tục lao sang làn đường ở chiều ngược lại, leo lên vỉa hè rồi đâm sập hoàn toàn một cửa hàng kinh doanh kính mắt.

Cảnh toang hoang bên trong cửa tiệm kính mắt ẢNH: THỤY VŨ

Ở đối diện tiệm kính, anh Hùng (36 tuổi) vẫn chưa quên được khoảnh khắc kinh hoàng: "Sau tiếng va chạm chát chúa, bụi bay mù mịt, đầu xe ben đã chui tọt vào cửa hàng mắt kính. Tôi sau đó cùng mấy người dân xung quanh vội dỡ tấm sắt ngáng cửa, kịp thời kéo hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ ra ngoài".

Là người trong cuộc, anh Đào Quân (45 tuổi, chủ tiệm kính) bàng hoàng kể lại, cả nhà vừa đóng cửa đi ngủ chừng 10 phút thì tai họa ập đến. Hai con trai nhỏ ngủ phía ngoài gần cửa, còn vợ chồng anh nằm phía trong. Khi chiếc xe ben húc vào, phần cabin ép chặt hai vợ chồng anh sát tường.

"Lúc đó tôi sợ quá, đầu óc trống rỗng chẳng biết gì nữa. May mà có mấy anh em hàng xóm hô hoán rồi lao vào kéo cả nhà ra ngoài," anh Quân chia sẻ.

Cả gia đình sau đó được đưa đi bệnh viện sơ cứu. May mắn thay, vợ và hai con anh chỉ bị trầy xước nhẹ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường ẢNH: THỤY VŨ

Tại hiện trường, toàn bộ cửa tiệm cùng hàng hóa, máy móc bị xe ben đè nát, đổ sập hoàn toàn.

"Thiệt hại quá lớn. Giờ tôi chỉ mong công an sớm làm rõ vụ việc, phía chủ xe có trách nhiệm đền bù thỏa đáng để gia đình tôi 'gỡ gạc' lại mà làm ăn", anh Quân nói.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời phối hợp giải quyết vấn đề đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân.