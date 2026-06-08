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Thời sự

TP.HCM: Xe ben lao khỏi cầu vượt, tài xế may mắn thoát chết

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/06/2026 09:44 GMT+7

Chiếc xe ben chở nhựa đường đang lưu thông qua cầu vượt Trạm 2 (TP.HCM) thì tông vào lan can bảo vệ rồi lật nhào, lao khỏi cầu vượt.

Đến gần 10 giờ ngày 8.6, Công an phường Tăng Nhơn Phú đang phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến xe ben lao khỏi cầu vượt Trạm 2.

TP.HCM: Xe ben lao khỏi cầu vượt, tài xế may mắn thoát chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: CTV

Trước đó, gần 6 giờ cùng ngày, xe ben biển số 51D - 932.xx do nam tài xế cầm lái, chở nhựa đường, lưu thông trên đường Đỗ Mười hướng từ Trường đại học Nông Lâm TP.HCM đi khu du lịch Suối Tiên.

Khi xe ben đang qua cầu vượt Trạm 2 (phường Tăng Nhơn Phú), tài xế rẽ phải thì bất ngờ tông gãy nhiều mét hộ lan bảo vệ bằng sắt. Không dừng lại, xe ben tiếp tục loạng choạng rồi lao khỏi cầu vượt, lật nhào.

Vụ việc khiến nam tài xế choáng váng, kẹt lại trong cabin, may mắn được người đi đường hỗ trợ thoát ra ngoài trong tình trạng trầy xước nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc xe ben lật nằm cách mặt đường cầu vượt khoảng 2 mét, nhựa đường trên xe đổ tràn ra khỏi xe. Vụ việc cũng làm nhiều mét hộ lan bằng sắt bị hư hỏng.

CSGT và công an có mặt, phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

TP.HCM: Xe ben lao khỏi cầu vượt, tài xế may mắn thoát chết - Ảnh 2.

Chiếc xe ben lao khỏi cầu vượt khi qua đoạn cua

ẢNH: CTV

Thời gian qua, khu vực cầu vượt Trạm 2 thường xảy ra các vụ lật xe ben, xe container và xe tải nặng. Trong đó, một phần nguyên nhân là do các tài xế không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn lật xe.

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