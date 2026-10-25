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    Xe buýt bốc cháy dữ dội giữa đường ở Đà Nẵng: Tình tiết đáng chú ý từ tài xế

    Xe buýt bốc cháy dữ dội giữa đường ở Đà Nẵng: Tình tiết đáng chú ý từ tài xế

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Một xe buýt bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên quốc lộ 40B, đoạn qua phường Hương Trà (thành phố Đà Nẵng) khiến phần lớn thân xe bị thiêu rụi.

    Sáng 25.10, lãnh đạo UBND phường Hương Trà xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe buýt, rất may không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình chữa cháy và xử lý hiện trường.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 24.10, xe buýt đang lưu thông trên đường Thanh Hóa (quốc lộ 40B), đoạn qua phường Hương Trà, theo hướng từ cao tốc xuống biển thì bất ngờ bốc cháy.

    Xe buýt bốc cháy dữ dội giữa đường ở Đà Nẵng: Tình tiết đáng chú ý từ tài xế

    Xe buýt đang chạy bất ngờ bốc cháy ở Đà Nẵng, chỉ còn trơ khung sắt - Ảnh 1.

    Xe buýt bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông

    ẢNH: NGUYỄN HOÀNG

    Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng rời khỏi xe và báo tin cho lực lượng chức năng. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, xe buýt đã hoàn tất việc trả khách nên không còn người trên xe.

    Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

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    cháy xe buýt phường Hương Trà quốc lộ 40 đường Thanh Hoá

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