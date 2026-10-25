Sáng 25.10, lãnh đạo UBND phường Hương Trà xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe buýt, rất may không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình chữa cháy và xử lý hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 24.10, xe buýt đang lưu thông trên đường Thanh Hóa (quốc lộ 40B), đoạn qua phường Hương Trà, theo hướng từ cao tốc xuống biển thì bất ngờ bốc cháy.

Xe buýt bốc cháy dữ dội giữa đường ở Đà Nẵng: Tình tiết đáng chú ý từ tài xế

Xe buýt bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông ẢNH: NGUYỄN HOÀNG

Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng rời khỏi xe và báo tin cho lực lượng chức năng. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, xe buýt đã hoàn tất việc trả khách nên không còn người trên xe.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.