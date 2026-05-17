Thế giới

Xe buýt cháy ngùn ngụt khi bị tàu hỏa tông ở Bangkok, nhiều người thương vong

Khánh An
17/05/2026 09:55 GMT+7

Ít nhất 8 người thiệt mạng khi tàu hỏa tông xe buýt ở Bangkok, Thái Lan và kéo lê khiến chiếc xe buýt va chạm với nhiều ô tô và xe máy gây hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ va chạm

ẢNH: REUTERS

Tờ Bangkok Post ngày 16.5 đưa tin ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau vụ va chạm giữa đoàn tàu hỏa và xe buýt gần ga Makkasan trên tuyến đường sắt Airport Rail Link ở Bangkok (Thái Lan).

Đồn cảnh sát Makkasan nhận được thông báo qua đường dây nóng khẩn cấp lúc 15 giờ 42 ngày 16.5 (giờ địa phương) về một vụ cháy liên quan đến một xe buýt gần ga đường sắt sân bay trên đường Asok-Din Daeng thuộc quận Huai Khwang. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã được điều động đến hiện trường.

Thông tin ban đầu cho biết một đoàn tàu chở hàng đã va chạm với một xe buýt và một xe máy, gây ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa bao trùm chiếc xe buýt chỉ trong vài phút. Tiếng nổ vang lên liên tục khi lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa và cuối cùng đã khống chế thành công. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 8 hành khách bên trong xe buýt.

Lực lượng cứu hỏa chữa cháy tại hiện trường

ẢNH: AP

Các nhân chứng cho biết vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt chạy qua đường ray và tàu hỏa không kịp dừng lại, dẫn đến vụ va chạm gây ra hỏa hoạn lớn.

Khi bị đoàn tàu kéo lê, chiếc xe buýt đã đâm vào các ô tô và xe máy gần đó, khiến nhiều phương tiện bốc cháy.

Các nhân chứng cho biết trước khi xảy ra vụ việc, họ nhận thấy rào chắn đường ray dường như bị trục trặc. Video được đăng tải trực tuyến ghi lại khoảnh khắc va chạm dường như cho thấy rào chắn bị kẹt.

Một số người tham gia giao thông khác trên ô tô và xe máy cũng bị thương trong vụ việc. Các quan chức đã sơ cứu và đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần đó để điều trị. 

Thứ trưởng Giao thông Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết chiếc xe buýt đã dừng lại trên đường ray tại đèn đỏ, khiến rào chắn giao thông không thể đóng lại.

Ông cho biết thêm, đoàn tàu chở container đã không kịp dừng lại để tránh va chạm với xe buýt. "Tám người thiệt mạng và 32 người bị thương, những người bị thương đang được điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau. Cả 8 người thiệt mạng đều ở trên xe buýt", theo ông Siripong.

Bộ Giao thông vận tải Thái Lan, Tổng Công ty đường sắt Thái Lan và Cơ quan Quản lý Vận tải công cộng Bangkok (BMTA), đơn vị vận hành xe buýt, đang tiếp tục theo dõi tình hình vụ việc.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Thái Lan Siripong Angkasakulkiat và Giám đốc BMTA Kittikan Chomduang Jaruworapolkul đã có mặt tại hiện trường để giám sát công tác ứng phó vụ tàu hỏa tông xe buýt ở Bangkok.

