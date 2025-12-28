Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Xe buýt, metro TP.HCM đồng loạt miễn phí vé phục vụ người dân chơi tết

Hà Mai
Hà Mai
28/12/2025 11:48 GMT+7

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm GTCC - Sở Xây dựng) vừa thông báo kế hoạch hoạt động vận tải hành khách công cộng trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Tết Dương lịch năm nay, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố được nghỉ 4 ngày. Trung tâm GTCC dự báo nhu cầu đi lại của hành khách đến các điểm khu vui chơi, du lịch, di tích lịch sử, bến xe liên tỉnh sẽ tăng cao. 

Xe buýt, metro TP.HCM đồng loạt miễn phí vé phục vụ người dân chơi tết - Ảnh 1.

Hành khách sử dụng metro đi chơi Tết Dương lịch ngày đầu năm mới sẽ được miễn phí vé tàu

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, trong ngày 1.1.2026, Trung tâm triển khai chương trình miễn giá vé cho hành khách trên 106 tuyến xe buýt có hỗ trợ kinh phí. Bên cạnh đó, Công ty CP Xe khách Phương Trang Futabuslines triển khai miễn giá vé cho hành khách trên toàn bộ các tuyến xe buýt không được hỗ trợ kinh phí do đơn vị đảm nhận khai thác, gồm các tuyến: 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Cùng với hoạt động xe buýt, chương trình miễn giá vé cho hành khách sử dụng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1 cũng được tiếp tục triển khai nhằm khuyến khích người dân trải nghiệm phương thức vận tải hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng thời tạo không khí phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Ngày đầu tiên của năm mới cũng là thời điểm phương án thanh toán vé tàu metro bằng mã QR chính thức được triển khai. Hành khách sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, chỉ cần tải ứng dụng, chọn chức năng "QR Vươn mình" để tạo vé điện tử, sau đó quét mã QR tại cổng soát vé. Chức năng này sẽ chính thức hiển thị trên ứng dụng từ 1.1.2026 và chỉ có hiệu lực trong đúng ngày đầu năm mới. Ngoài ra, hành khách có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, quét trực tiếp tại cổng soát vé để vào ga và lên tàu hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các kiosk tự động, sau đó quét tại các cổng để đi tàu.

Bên cạnh chương trình miễn giá vé cho người dân nhân dịp đầu năm mới, tuyến đường sắt đô thị số 1 sẽ tăng số lượt tàu và thời gian hoạt động. Cụ thể, ngày 31.12, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ chạy 264 chuyến, tăng hơn 20 chuyến so với ngày thường, thời gian hoạt động kéo dài từ 5 - 23 giờ. Ngày 1.1.2026, số chuyến tăng lên 276, trong đó 20 chuyến trong khung giờ từ 0 giờ 30 đến 2 giờ phục vụ nhu cầu của người dân tham gia vui chơi tại trung tâm thành phố, xem bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Tin liên quan

Sân khấu Sen Hồng cũ sẽ tạm dùng làm bãi gửi xe máy tuyến metro số 1

Sân khấu Sen Hồng cũ sẽ tạm dùng làm bãi gửi xe máy tuyến metro số 1

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc bố trí điểm giữ xe phục vụ hành khách đi tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên).

Khám phá thêm chủ đề

metro Metro số 2 Metro số 1 xe buýt TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận