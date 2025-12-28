Xe buýt, metro TP.HCM đồng loạt miễn phí vé phục vụ người dân chơi tết

Tết Dương lịch năm nay, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố được nghỉ 4 ngày. Trung tâm GTCC dự báo nhu cầu đi lại của hành khách đến các điểm khu vui chơi, du lịch, di tích lịch sử, bến xe liên tỉnh sẽ tăng cao.

Hành khách sử dụng metro đi chơi Tết Dương lịch ngày đầu năm mới sẽ được miễn phí vé tàu ẢNH: PHẠM HỮU

Nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, trong ngày 1.1.2026, Trung tâm triển khai chương trình miễn giá vé cho hành khách trên 106 tuyến xe buýt có hỗ trợ kinh phí. Bên cạnh đó, Công ty CP Xe khách Phương Trang Futabuslines triển khai miễn giá vé cho hành khách trên toàn bộ các tuyến xe buýt không được hỗ trợ kinh phí do đơn vị đảm nhận khai thác, gồm các tuyến: 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Cùng với hoạt động xe buýt, chương trình miễn giá vé cho hành khách sử dụng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1 cũng được tiếp tục triển khai nhằm khuyến khích người dân trải nghiệm phương thức vận tải hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng thời tạo không khí phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Ngày đầu tiên của năm mới cũng là thời điểm phương án thanh toán vé tàu metro bằng mã QR chính thức được triển khai. Hành khách sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, chỉ cần tải ứng dụng, chọn chức năng "QR Vươn mình" để tạo vé điện tử, sau đó quét mã QR tại cổng soát vé. Chức năng này sẽ chính thức hiển thị trên ứng dụng từ 1.1.2026 và chỉ có hiệu lực trong đúng ngày đầu năm mới. Ngoài ra, hành khách có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, quét trực tiếp tại cổng soát vé để vào ga và lên tàu hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các kiosk tự động, sau đó quét tại các cổng để đi tàu.

Bên cạnh chương trình miễn giá vé cho người dân nhân dịp đầu năm mới, tuyến đường sắt đô thị số 1 sẽ tăng số lượt tàu và thời gian hoạt động. Cụ thể, ngày 31.12, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ chạy 264 chuyến, tăng hơn 20 chuyến so với ngày thường, thời gian hoạt động kéo dài từ 5 - 23 giờ. Ngày 1.1.2026, số chuyến tăng lên 276, trong đó 20 chuyến trong khung giờ từ 0 giờ 30 đến 2 giờ phục vụ nhu cầu của người dân tham gia vui chơi tại trung tâm thành phố, xem bắn pháo hoa chào đón năm mới.