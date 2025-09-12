Xe buýt số 33 điều chỉnh lộ trình: Sinh viên phải dậy từ 4 giờ sáng, chen chúc chờ xe

Mệt mỏi trước cảnh phải chen chúc di chuyển bằng xe buýt số 53 và 99, nhiều sinh viên tại ký túc xá khu B, ĐHQG TP.HCM đã phải dậy từ rất sớm, có khi chuẩn bị từ 4 – 5 giờ sáng để có thể di chuyển đến trường cho kịp giờ.

Trong sáng ngày 12.9.2025, tại khu vực cổng trước và cổng sau ký túc xá khu B, hàng dài sinh viên đứng chật kín chờ xe, trong khi mỗi chuyến chỉ chở được vài chục người.

Nhiều sinh viên phải chen chúc di chuyển bằng xe buýt số 53 để đến trường học ẢNH: CÔNG KHỞI

Hoàng Thanh Phú, sinh viên ở ký túc xá khu B cho biết, bản thân đã phải di chuyển bằng chuyến xe buýt số 99 để đến trường thay vì phải chen chúc lên chuyến số 53. Tuy nhiên, Thanh Phú đã phải đi bộ thêm gần 20 phút mới đến được trường học.

Sau khi tuyến xe buýt số 33 điều chỉnh lộ trình, dời điểm cuối tuyến về Bến A ĐHQG thay vì ký túc xá khu B càng khiến cho hai tuyến xe số 53 và 99 chịu thêm áp lực về vận chuyển.

Rất đông sinh viên có mặt ở cổng sau KTX khu B từ sáng sớm để bắt xe buýt ẢNH: SẦM ÁNH

Ngay tại cả cổng trước lẫn cổng sau ký túc xá khu B, không khó để bắt gặp nhiều sinh viên gọi xe ôm để kịp giờ học, thay vì chờ đợi xe buýt quá lâu. Tuy nhiên, phần lớn vẫn chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển chính, bởi mức giá ưu đãi chỉ 3.000 đồng một lượt phù hợp với túi tiền sinh viên. Với nhiều bạn, đây vẫn là lựa chọn kinh tế và ổn định nhất, dù phải chấp nhận cảnh đông đúc và thời gian chờ đợi kéo dài.

Nhiều sinh viên phải chuẩn bị từ rất sớm, thậm chí dậy từ 4 - 5 giờ sáng ẢNH: CÔNG KHỞI

Trước đó, từ ngày 1.8.2025, tuyến xe buýt có trợ giá số 33 (Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia), do Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái Vinbus đảm nhận đã điều chỉnh lộ trình. Theo đó, tuyến xe buýt 33 được dời điểm cuối tuyến về Bến A - ĐHQG thay vì ký túc xá khu B - ĐHQHG. Lý do điều chỉnh là để tạo vị trí đầu cuối tuyến ổn định, quy hoạch lại mạng lưới giao thông công cộng trong khu đô thị Đại học Quốc gia.