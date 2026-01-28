Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Xe cỡ nhỏ hạng A năm 2025: Doanh số giảm mạnh, Hyundai i10 dẫn đầu phân khúc

Chí Tâm
Chí Tâm
28/01/2026 15:57 GMT+7

Toàn phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A chỉ tiêu thụ được 6.052 xe trong năm 2025, giảm 35% so với năm 2024. Sự bùng nổ của ô tô điện cỡ nhỏ khiến phân khúc này mất dần vị thế.

Xe cỡ nhỏ hạng A năm 2025: Doanh số toàn phân khúc giảm mạnh, Hyundai Grand i10 dẫn đầu

Trước sự bùng nổ của ô tô điện cỡ nhỏ, doanh số xe phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A sụt giảm mạnh trong năm 2025, chỉ 6.052 xe bán ra thị trường, giảm 3.209 xe so với năm 2024. Đây là mức doanh số thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Xe cỡ nhỏ hạng A 2025: Doanh số giảm mạnh, Hyundai i10 dẫn đầu phân khúc - Ảnh 1.

Toyota Wigo đạt doanh số 2.395 xe trong năm 2025, xếp vị trí thứ 2 trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A

ẢNH: TOYOTA

Dẫn đầu phân khúc vẫn là Hyundai Grand i10 với 3.358 xe bàn giao. Dù giữ ngôi vương nhưng đây là mức doanh số thấp nhất của mẫu xe này trong vòng một thập kỷ qua, giảm gần 2.500 xe so với năm 2024. Xếp thứ hai là Toyota Wigo với 2.395 xe. Đây là mẫu xe có mức sụt giảm thấp nhất phân khúc nhờ "mác" xe nhập khẩu và niêm yết giá cạnh tranh.

Trong khi đó, KIA Morning chỉ bán được 299 xe, giảm 472 xe so với năm 2024. Dù đã có những cải tiến về kiểu dáng, mẫu xe này vẫn không còn nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng.

Khám phá thêm chủ đề

xe cỡ nhỏ Xe cỡ nhỏ hạng A xe đô thị cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 Kia Morning Toyota Wigo
