Xe của ca sĩ Cao Thái Sơn gặp tai nạn với tàu hỏa ở Đà Lạt

Cao Thái Sơn hợp tác với cơ quan chức năng xử lý vụ việc NVCC

Trên trang cá nhân, Cao Thái Sơn đăng tải hình ảnh xe bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Nam ca sĩ cho biết thêm: "Mới thấm một pha thoát chết thần kỳ trong gang tấc khi bị tai nạn tàu hỏa tông ngang hông. Phước đức vẫn còn mạng, quá sợ hãi".

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả lo lắng khi thấy Cao Thái Sơn gặp tai nạn. Một số đồng nghiệp như Hoàng Bách, Pha Lê... cùng dành lời động viên nam ca sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận động viên: "Thôi, người không sao là may mắn rồi". Ca sĩ Minh Quân nhắn nhủ: "Ôi trời ơi, đi tạ lễ ngay em ạ. May mà tay chân không bị sao".

Cao Thái Sơn cho chúng tôi biết anh vừa mới từ bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nam ca sĩ chia sẻ xe khi di chuyển trên tuyến đường cắt ngang ga Trại Mát (có biển báo nguy hiểm) thì va chạm với tàu hỏa ở phần đuôi.

Xe của Cao Thái Sơn hư hỏng nặng sau vụ tai nạn NVCC

"Lúc này tàu hỏa chỉ mới bắt đầu rời ga để đưa du khách quay lại thành phố Đà Lạt. Đây cũng là bài học mà Cao Thái Sơn chia sẻ và mong mọi người cẩn thận, chú ý, quan sát khi lái xe trên các khu vực tuyến đường sắt có nhiều con đường nhỏ cắt ngang, không có rào chắn", anh nói.

Cao Thái Sơn cho biết xe của anh bị va chạm ngang hông, nơi vị trí nam ca sĩ và chị gái ruột đang ngồi. Trong khi đó, mẹ giọng ca Tất cả hoặc không là gì cả vì say xe nên ngồi ghế trước cùng tài xế.

"Rất may, vì thói quen từ rất lâu tôi đều dặn cả nhà phải thắt dây an toàn nên ai cũng tuân thủ. Bản thân tôi lúc đó ngồi ghế sau nhưng vẫn đeo dây an toàn. Khi sự việc xảy ra mình đang ngủ nên chỉ khi nghe tiếng rầm va đập mạnh mới bừng tỉnh và không bị văng khỏi ghế ngồi nhờ đeo dây an toàn", nam ca sĩ nói.

Cao Thái Sơn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, bạn bè đã quan tâm đến anh khi hay tin về vụ tai nạn. Hiện tại, nam ca sĩ cùng tài xế trình báo, hợp tác với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.