Xe đăng kiểm lo bị phạt nguội

Sắp đăng kiểm, lo bị phạt nguội

Sáng 5.2, PV Thanh Niên khảo sát tình hình đăng kiểm tại một số cơ sở trên địa bàn TP.HCM. Tại trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 50-04V ở P.Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức), tình hình đăng kiểm sau tết khá thưa vắng, lượng xe ít ỏi khiến nhân viên kiểm định tại đây chỉ làm việc đến khoảng 10 giờ là "ngồi chơi xơi nước". Tại TTĐK 50-03S ở P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, tình hình cũng không khá hơn. Lãnh đạo TTĐK này cho biết: "Khoảng 5 năm gần đây, nhất là sau dịch Covid-19, chu kỳ kiểm định xe dường như đã thay đổi và rất khó dự báo. Thời điểm trước tết thường có rất đông xe đến kiểm định nhưng thực tế khá vắng. Đến sau tết thì cũng không phải là cao điểm đăng kiểm, mấy ngày nay các cơ sở kiểm định chỉ giải quyết khoảng 40 - 50 xe/ngày, đạt khoảng 20% công suất".

Dự báo số phương tiện bị phạt nguội khi đăng kiểm sẽ tăng lên sau kỳ nghỉ tết

Ảnh: Quang Thuần

Không còn nỗi lo ùn tắc khi đăng kiểm, nhưng nỗi hoang mang hiện nay là bất ngờ phát hiện xe "dính" phạt nguội. Anh N.Đ.S (ngụ Q.7, TP.HCM), sở hữu chiếc xe 7 chỗ, cho biết: "Xe tôi đến tháng 2 này là đăng kiểm lần đầu, nhưng mấy hôm trước tôi kiểm tra trên ứng dụng VNeTraffic thì bất ngờ phát hiện đến 5 lỗi phạt nguội từ năm 2022 và thông báo phải đến đóng phạt ở 5 địa phương khác nhau. Lỗi cộng dồn như vậy khó có thể xử lý hết trong thời gian ngắn trong khi thời điểm đến hạn đăng kiểm chỉ còn hơn 10 ngày nữa khiến tôi hoang mang chưa biết xử trí thế nào".

Anh T.Q.T, chủ xe biển số 50E-028xx (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM), cũng có chung nỗi niềm bất an: "Năm trước, tôi kiểm định xe thì mọi thứ suôn sẻ, không gặp bất cứ vấn đề gì, nhưng năm nay sắp đến kỳ đăng kiểm tiếp theo thì tôi phát hiện lỗi phạt nguội từ năm 2023, nghĩa là trước cả thời điểm tôi đi đăng kiểm lần cuối vào năm 2024. Nghĩ xe mình không có bị lỗi nào trong thời gian gần đây nhưng bất ngờ lại thấy thông báo phạt nguội, lại ở một địa phương khác rất xa khiến tôi lo lắng vô cùng".

Anh T.K.H (Q.4, TP.HCM), chủ xe biển số 51H-229xx, cũng lâm vào cảnh tương tự. Xe của anh H. mới đăng kiểm vào năm trước nhưng hiện nay mới phát hiện 2 lỗi phạt nguội cách đây nhiều năm. "Tôi lo lắng không biết với những lỗi phát hiện cách đây khá xa như thế này có đăng kiểm được vào lần tới hay không?", anh T.K.H thắc mắc.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 5.2, lãnh đạo một TTĐK tại TP.HCM cho hay: "Trước đây các TTĐK chỉ tra cứu thông tin trên hệ thống của Cục Đăng kiểm VN, những phương tiện nào có thông báo thì mới phải đi xử lý đóng phạt. Tuy nhiên, hiện nay phía công an cũng yêu cầu các cơ sở đăng kiểm tra cứu rà soát luôn thông tin trên website do PC08 quản lý, do đó lượng xe bị phát hiện vi phạm gia tăng đột biến. Những ngày sau tết do lượng xe đến kiểm định còn ít nên chưa thống kê được, nhưng thời điểm trước tết thì những xe không đạt bị trả về do "dính" phạt nguội rất nhiều, ước tính cứ khoảng 100 xe thì có 20 xe. Với những lỗi phạt nguội đã được thông báo trên hệ thống của Cục Đăng kiểm và website của CSGT thì chủ xe cần phải thực hiện xử lý đóng phạt, xóa dữ liệu thì mới đăng kiểm được".

Cần cập nhật lỗi phạt nguội nhanh hơn

Theo dự báo của các TTĐK, thông tin phạt nguội các phương tiện vi phạm trong dịp tết vừa qua có thể phải hơn 1 tháng sau mới được cập nhật lên hệ thống nên phải đợi đến tháng 3, tháng 4 thì mới thống kê được số phương tiện vi phạm bị phạt nguội trong dịp tết. Vì thế, nhiều chủ xe cũng đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Trong kỳ nghỉ tết vừa qua, ông Cao Minh Hùng (47 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) lái xe chở gia đình đi chơi tại TP.Nha Trang. Khi vừa đi qua hầm chui Núi Vung (Ninh Thuận), ông bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại vì lỗi chuyển làn không bật đèn tín hiệu. Sau khi kiểm tra giấy tờ, ông được cho đi nhưng nhận thông báo sẽ bị phạt nguội. "Từ đó đến nay ngày nào tôi cũng tra cứu thông tin trên ứng dụng, lo lắng không biết bị phạt như thế nào, có bị tước bằng hay không. Nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có thông báo là phạt hay không, nên tâm trạng giống như đang bị án treo lơ lửng", ông Hùng chia sẻ.

Gia tăng phạt nguội cũng khiến dịch vụ thuê xe tự lái "đứng hình" dù nhu cầu tăng cao trong dịp tết. Anh M.Q, chủ một cơ sở cho thuê xe tại Q.Bình Tân (TP.HCM), chia sẻ: "Tết vừa qua đánh dấu một mùa kinh doanh ế ẩm, không còn sôi động của dịch vụ thuê xe tự lái. Để đối phó trường hợp bị phạt nguội, các đơn vị kinh doanh buộc phải đưa thêm điều khoản đặt cọc phạt nguội với mức phổ biến từ 20 triệu đồng. Số tiền cọc này sẽ được chủ xe giữ lại ít nhất 1 tháng, khi kiểm tra không có vi phạm hay thông báo phạt nguội thì sẽ hoàn trả lại cho khách. Tuy nhiên, chính điều khoản này khiến người thuê xe rút lui vì đâu phải ai cũng chấp nhận "giam" tiền lâu như vậy. Tết năm nay không chỉ đơn vị của tôi mà nhiều nơi khác cũng dư xe cho thuê rất nhiều".

Theo một số đơn vị kinh doanh cho thuê xe tự lái, một hình thức khác linh động hơn là chỉ yêu cầu khách viết cam kết chứ không đặt cọc phạt nguội, nhưng giải pháp này cũng hết sức rủi ro, nếu chẳng may khách vi phạm mà không hợp tác để giải quyết thì chủ xe dù không trực tiếp điều khiển phương tiện vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu không truy cứu được người vi phạm. Ông Lê Hoàng, chủ một cơ sở có nhiều năm kinh doanh dịch vụ cho thuê

ô tô tự lái tại TP.HCM, kiến nghị: "Việc khách thuê xe vi phạm luật giao thông là điều khó tránh khỏi, xuất phát từ việc họ không quen điều khiển xe trên các tuyến đường mới hoặc ít tham gia giao thông nên dễ xảy ra sơ suất. Việc đặt cọc tăng thêm hiện nay đang khiến cho dịch vụ kinh doanh thuê xe bế tắc, chỉ phù hợp với những đối tượng có thu nhập khá. Vấn đề nằm ở chỗ cơ quan chức năng cần nhanh chóng công bố phương tiện vi phạm trong thời gian sớm nhất, khoảng 3 ngày đến 1 tuần, thì sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho người kinh doanh cũng như khách hàng thuê xe".