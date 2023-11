Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm ở ngã tư Bà Điểm, 1 người tử vong

Hơn 23 giờ ngày 15.11, Công an Q.12 vẫn đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra tại ngã tư Bà Điểm (Q.12) khiến người đàn ông tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn T.K

Theo thông tin ban đầu, hơn 20 giờ cùng ngày, xe đầu kéo BS 51C - 456.01 kéo theo rơ moóc 51R - 405.63 chở hàng hóa, lưu thông trên QL1 hướng từ Q.Bình Tân về TP.Thủ Đức.

Khi xe đến ngã tư Bà Điểm (giao lộ QL1 - Phan Văn Hớn, Q.12) thì xảy ra va chạm với xe máy BS 59S2 - 720.75 do người đàn ông khoảng 50 tuổi cầm lái (chưa rõ hướng di chuyển).

Hậu quả, người đàn ông cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, đẩy đi nhiều mét trên đường, tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ tai nạn nằm giữa giao lộ khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, di chuyển khó khăn.

Nhận tin báo, Công an Q.12 phối hợp Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.

Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Bà Điểm hoạt động bình thường. Lực lượng chức năng hiện đang trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy cũng như xác định danh tính người đàn ông gặp nạn tử vong này.