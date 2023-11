Xe máy đấu đầu xe tải, 1 nhân viên kho hàng siêu thị tử vong

Ngày 14.11, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy xảy ra trên đường Kênh C, xã Lê Minh Xuân.

Cú va chạm trực diện khiến xe máy và xe tải bị hư hỏng TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, gần 12 giờ cùng ngày, xe tải BS 51D - 604.15 chạy trên đường Kênh C, từ đường Trần Đại Nghĩa ra đường Trần Văn Giàu. Khi đến đoạn đường cong Kênh C (ấp 7, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) thì được cho là va chạm trực diện với xe máy BS 64K1 - 392.23 do người đàn ông cầm lái, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, người đàn ông chạy xe máy tử vong tại chỗ.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, thưa thớt nhà dân, có ít phương tiện qua lại. Hai bên đường cây dại mọc cao. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bể nát nhiều bộ phận, đầu xe tải cũng hư hỏng, nứt kính chắn gió.

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường TRẦN KHA

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, hai bên đường cây dại mọc cao TRẦN KHA

Bước đầu, người đàn ông tử vong được xác định tên V.T.N (44 tuổi), hiện đang thuê trọ tại H.Bình Chánh. Theo các đồng nghiệp của người bị tử vong, nạn nhân và tài xế lái xe tải làm chung tại kho hàng của một siêu thị ở H.Bình Chánh. Sau khi rời khỏi hiện trường vụ tai nạn, tài xế xe tải đã đến trình diện tại cơ quan công an.

Đến 15 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong. Công an đã lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.