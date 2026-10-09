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    Thời sựDân sinh

    Xe đầu kéo lật chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

    Quế Hà
    Quế Hà
    Một xe đầu kéo bị lật tại cầu Kênh Luông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Lâm Đồng) rạng sáng 9.10, khiến giao thông gián đoạn nhiều giờ.

    Khoảng 4 giờ ngày 9.10, một xe đầu kéo gặp tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Thuận (Lâm Đồng), khiến phương tiện chắn ngang một chiều lưu thông. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới xử lý xong hiện trường, giải phóng tuyến đường.

    Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo (chưa rõ danh tính tài xế và biển kiểm soát) lưu thông đến cầu Kênh Luông, tại Km208+487, thì gặp nạn.

    Xe đầu kéo lật nghiêng, nằm ngang trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sáng 9.10

    ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

    Tại hiện trường, xe đầu kéo lật nghiêng, phần đầu xe đè lên dải phân cách cứng giữa đường, thân xe chắn ngang một chiều lưu thông. Vụ tai nạn xảy ra gần nút giao quốc lộ 28B, tuyến đường kết nối Phan Thiết với Đức Trọng.

    Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến đã đến hiện trường đặt cảnh báo, điều tiết phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao quốc lộ 28B để phục vụ công tác xử lý.

    Xe đầu kéo lật nghiêng, nằm ngang trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 2.

    Xe đầu kéo lật nghiêng, chắn ngang một chiều lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, gây ách tắc giao thông nhiều giờ

    ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

    Lực lượng chức năng huy động xe cẩu cứu hộ đưa xe đầu kéo ra khỏi hiện trường. Các tấm dải phân cách bê tông bị ngã cũng được cẩu lên, sắp xếp lại để bảo đảm an toàn giao thông.

    Trong điều kiện đang là mùa mưa, lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cần tuân thủ tốc độ cho phép, không dừng, đỗ xe trên tuyến để bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác. Tuyến cao tốc này có mặt đường hẹp, không có làn dừng khẩn cấp.

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    Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tai nạn giao thông xe đầu kéo cầu Kênh Luông Cục Cảnh sát giao thông phan thiết

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