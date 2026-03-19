Xe đầu kéo, ô tô khách vẫn chạy khi bị tước phù hiệu: CSGT TP.HCM xử lý

Ngày 18.3, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tài xế xe đầu kéo, ô tô khách vẫn lưu thông trong thời gian bị tước phù hiệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT TP.HCM phát hiện tài xế lái xe đầu kéo không có phù hiệu theo quy định ẢNH: CACC

Cụ thể, khoảng 15 giờ cùng ngày, khi tuần tra trên quốc lộ 1 (đoạn qua phường Đông Hòa, TP.HCM), tổ công tác phát hiện tài xế H.X.L (31 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo biển số 73F-004xx có dấu hiệu nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế L điều khiển xe không có phù hiệu theo quy định, đồng thời không xuất trình được giấy đăng ký xe. Làm việc với CSGT, tài xế này cho biết phương tiện đã bị tước phù hiệu trong thời hạn 2 tháng (từ ngày 6.2 đến 6.4.2026) nhưng vẫn điều khiển lưu thông.

CSGT lập biên bản trường hợp tài xế vi phạm ẢNH: CACC

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L và đơn vị chủ quản. Theo quy định, tài xế có thể bị phạt 8,5 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe; doanh nghiệp có thể bị xử phạt đến 56 triệu đồng, phương tiện bị tạm giữ.

Trước đó, vào khoảng hơn 14 giờ ngày 13.3, trên quốc lộ 13, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc cũng phát hiện tài xế H.H.C (36 tuổi, quê Bình Phước) điều khiển xe khách biển số 93H-074xx chở hành khách nhưng không có phù hiệu hợp lệ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định phù hiệu của xe này đã bị tước trước đó. CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế và đơn vị quản lý. Theo quy định, tài xế có thể bị phạt 6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt 22 triệu đồng.

Đại diện CSGT TP.HCM cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.