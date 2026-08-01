Xe đầu kéo tại Việt Nam có thêm lựa chọn mới

Phương tiện vận tải đường bộ, đặc biệt là xe đầu kéo, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động lưu chuyển hàng hóa và sự phát triển của ngành logistics Việt Nam. Khi nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến khả năng chuyên chở mà còn cân nhắc mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền và chi phí khai thác, vận hành phương tiện.

Foton Galaxus R5 là "nhân tố mới" trong phân khúc xe đầu kéo tại Việt Nam ẢNH: FOTON

Trong bối cảnh ngành logistics đang tăng trưởng, Việt Nam được xếp vào top 10 thị trường mới nổi trên toàn thế giới, nhiều "ông lớn" đã đẩy mạnh phân phối các dòng xe đầu kéo đời mới, mang đến giải pháp vận tải cho doanh nghiệp. Mới đây, thương hiệu Foton đã tung ra thị trường mẫu Galaxus R5 tại Vietnam Logistics Expo 2026, tổ chức ở TP.HCM. Mẫu xe này được phân phối với hai cấu hình, gồm bản một cầu (L350) và hai cầu (L470) nhằm đáp ứng cho từng nhu cầu vận tải khác nhau.

Galaxus R5 sử dụng động cơ Yuchai, công suất 470 mã lực, mô-men xoắn cực đại 2.200 Nm tại dải vòng tua khá thấp, chỉ từ 950 vòng/phút. Việc đạt lực kéo lớn ở dải vòng tua thấp phù hợp với đặc thù vận chuyển tải nặng, khởi hành thường xuyên hoặc khai thác trên những hành trình dài.

Trong đó, bản một cầu phát triển cho nhóm khách hàng cần cân đối giữa khả năng chuyên chở, mức đầu tư ban đầu và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Phiên bản hai cầu hướng đến nhu cầu chịu tải và vận hành trên nhiều địa hình đường sá phức tạp hơn.

Không gian nội thất Foton Galaxus R5 khá sang trọng, tối giản nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu tiện nghi, ngủ nghỉ của tài xế

ẢNH: FOTON

Bên cạnh động cơ, Galaxus R5 trang bị cầu sau, tích hợp moay-ơ ngâm dầu. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết kế này giúp kéo dài chu kỳ bảo dưỡng, đồng thời hạn chế ma sát trong quá trình truyền động. Vành chậu cầu kích thước 469 mm nhằm tăng khả năng chịu tải và lực kéo.

Ngoài ra, mẫu xe đầu kéo thế hệ mới của Foton còn có hệ số cản gió Cd chỉ ở mức 0,476; kết hợp cùng thiết kế dẫn hướng luồng khí, giúp giảm lực cản khi xe chạy trên đường. Đây là yếu tố có thể tác động đến mức tiêu hao nhiên liệu, vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong chi phí vận hành của doanh nghiệp vận tải.

Khung gầm xe sử dụng vật liệu cường độ cao nhằm giảm trọng lượng bản thân và tăng phần tải trọng dành cho hàng hóa. Các chi tiết kim loại được xử lý chống ăn mòn bằng công nghệ sơn điện ly kết hợp lớp sơn phủ, phù hợp với điều kiện xe thường xuyên vận hành ngoài trời hoặc qua nhiều khu vực thời tiết khác nhau.

Không gian dành cho tài xế cũng được chú trọng do xe đầu kéo thường hoạt động trên những hành trình dài. Cabin đạt tiêu chuẩn an toàn ECE R29.03, sử dụng kết cấu thép cường lực. Xe có hệ thống camera 4 hướng, gương chỉnh điện tích hợp sấy, hỗ trợ quan sát và hạn chế điểm mù.

Trong bối cảnh thị trường xe đầu kéo tại Việt Nam đang ngày càng đa dạng về mẫu mã, Galaxus R5 xuất hiện như một nhân tố mới, góp phần mở rộng lựa chọn cho doanh nghiệp vận tải. Việc phân phối đồng loạt nhiều phiên bản giúp mẫu xe này đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vận tải hơn so với các đối thủ trên thị trường Việt Nam hiện nay.