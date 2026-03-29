Xe đầu kéo tông đổ tường rào trường mầm non trên đường Hồ Chí Minh

Chiều nay 29.3, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 (thành phố Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe đầu kéo khiến đoạn tường rào và một phần tường nhà bảo vệ của trường mầm non bị hư hỏng.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 55 chiều nay 29.3, xe đầu kéo mang biển số UN-0099 kéo theo rơ moóc biển số UN-1804 do ông Ki Sả Khon (55 tuổi, thường trú tại Lào) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh từ thành phố Huế đi Quảng Trị, khi đến Km328+100 thuộc địa phận thôn A Năm (xã A Lưới 1) thì gây tai nạn.

Xe đầu kéo đâm vào tường bao và nhà bảo vệ của Trường mầm non Hồng Vân, gây hư hỏng một đoạn tường. Rất may không có thương vong về người.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do lái xe không đi đúng phần đường và vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, thời gian gần đây liên tục ghi nhận các vụ tai nạn liên quan xe tải trọng lớn trên đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49 đoạn qua địa phận các xã miền núi thuộc huyện A Lưới cũ, thành phố Huế.

Gần đây nhất, lúc 9 giờ 15 ngày 27.3, tại Km321+800 đường Hồ Chí Minh thuộc xã A Lưới 1 cũng xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo biển số 43H-030.89 (do tài xế Nguyễn Như Hiền, 36 tuổi, trú Đà Nẵng điều khiển) và xe máy biển số 75AL-008.92.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe đầu kéo và người điều khiển xe máy (18 tuổi, trú tại địa phương) bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Riêng người điều khiển xe máy bị thương nặng phần đầu.

Tình trạng xe đầu kéo, xe chở quặng, chở than từ Lào lưu thông qua đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49 hướng về trung tâm thành phố Huế và quốc lộ 1 cũng được người dân địa phương phản ánh nhiều lần.

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan đến vấn đề tổ chức giao thông trên quốc lộ 49, hồi đầu tháng 1, Sở Xây dựng thành phố Huế đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng để đề xuất các biện pháp xử lý.

Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố Huế xử lý tình trạng mất an toàn giao thông do xe tải trọng lớn trên quốc lộ 49 theo hướng: cấm các loại xe sơ mi rơ moóc và cấm xe tải có từ 4 trục trở lên lưu thông trên toàn tuyến (hướng từ A Lưới - trung tâm thành phố Huế và ngược lại), đoạn từ nút giao với đường tránh Huế đến đường Hồ Chí Minh.