Xe đầu kéo va chạm xe máy trên đường Hồ Chí Minh, nam sinh bị thương nặng

Chiều 27.3, lực lượng CSGT Công an thành phố Huế đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy trên đường Hồ Chí Minh, khiến 1 nam sinh bị thương nặng.



Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 15 sáng 27.3, anh Nguyễn Như Hiền (36 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng) điều khiển xe đầu kéo biển số 43H-030.89 kéo theo rơ moóc biển số 60RM-037.44 lưu thông theo hướng cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) về thành phố Huế theo đường Hồ Chí Minh. Khi đến Km321+800 đường Hồ Chí Minh thuộc xã A Lưới 1 (thành phố Huế) thì va chạm với xe máy biển số 75AL-008.92 do em Hồ Văn Nhiên (18 tuổi, trú thôn La Ngà, xã A Lưới 1) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: N.X

Sau cú va chạm, anh Hiền và em Nhiên bị thương. Cả 2 được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Trong đó, em Nhiên bị đa chấn thương khá nặng ở phần đầu.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo lật nghiêng bên vệ đường, cả 2 phương tiện trong tình trạng hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát khu vực và CSGT Công an thành phố Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Đến trưa cùng ngày, tuyến Hồ Chí Minh được đảm bảo thông suốt. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Sau va chạm, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng ẢNH: N.X

Trước đó, người dân sinh sống tại các xã miền núi thuộc huyện A Lưới cũ (thành phố Huế), nơi có tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49 đi qua, nhiều lần phản ánh tình trạng xe chở than, xe đầu kéo chở quặng từ Lào đi về cửa khẩu La Lay, sau đó đi về quốc lộ 49 gây nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, theo phản ánh của một người dân xã A Lưới 1 trên Cổng thông tin Chính phủ, tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua các trường học, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường và đặc biệt là học sinh, ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân. Xe tải trọng lớn lưu thông khiến nhiều đoạn trên tuyến xuống cấp, đặc biệt nhiều đoạn trên quốc lộ 49 (tuyến đường liên kết với đường Hồ Chí Minh dẫn về trung tâm thành phố Huế) lại rất nhỏ, hẹp, đi qua nhiều đoạn đèo dốc, khiến việc di chuyển càng khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm.

Tình trạng này cũng từng gây "nóng" dư luận, đặc biệt trên các trang mạng xã hội. Trong đó có nhiều clip được người dân và tài xế đi đường ghi lại cảnh xe đầu kéo chèn ép, thậm chí trượt bánh khi xuống dốc khiến người xem thót tim.

Liên quan vấn đề này, Sở Xây dựng thành phố Huế cũng đã có ý kiến vào đầu tháng 1.2026. Cụ thể, Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá và đề xuất biện pháp tổ chức giao thông trên quốc lộ 49.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã có văn bản số 518/SXD-KCHT ngày 28.1.2026 gửi UBND thành phố Huế về việc tham mưu xử lý tình trạng mất an toàn giao thông do xe tải trọng lớn trên quốc lộ 49 theo hướng cấm các loại xe sơ mi rơ moóc và cấm xe tải có từ 4 trục trở lên lưu thông trên toàn tuyến quốc lộ 49 (hướng A Lưới - Huế và ngược lại), đoạn từ nút giao với đường tránh Huế đến đường Hồ Chí Minh.