Xe đầu kéo va chạm xe máy trên quốc lộ 1, người đàn ông tử vong tại chỗ

Sáng 6.10, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy. Tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1, địa phận thành phố Đà Nẵng ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 6.10, xe đầu kéo biển số 43H-011.04 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km918+050, bên phải tuyến quốc lộ 1 (thuộc địa bàn phường Hải Vân), xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy biển số 43F1-577.62 do một người đàn ông điều khiển (chưa xác định danh tính), đang lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn bị ùn tắc tạm thời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) đã có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc và phối hợp các đơn vị liên quan xử lý vụ tai nạn.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày (6.10), hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng, các phương tiện lưu thông qua khu vực trở lại bình thường.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, có 6 làn xe cơ giới, được bố trí dải phân cách giữa và nằm trong khu đông dân cư. Hệ thống báo hiệu giao thông, vạch sơn tại khu vực này đầy đủ, sáng rõ và phát huy tác dụng. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa, mặt đường ướt, các phương tiện lưu thông trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.