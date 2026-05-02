Xe đi cao tốc tăng đột biến, người dân trở về sau lễ lưu ý

Số liệu được Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận trong quá trình theo dõi vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) theo mô hình không có barie đầu vào trên 5 tuyến cao tốc.

Cao tốc Bắc - Nam ghi nhận gần 186.000 lượt xe qua hệ thống thu phí không dừng chỉ trong ngày 30.4 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, từ thời điểm bắt đầu thu phí ngày 2.3 đến 22 giờ ngày 27.4, hệ thống ETC đã ghi nhận tổng cộng hơn 5,9 triệu lượt giao dịch, tương ứng tổng doanh thu đạt hơn 580,6 tỉ đồng. Trong đó, riêng tháng 3 ghi nhận hơn 2,6 triệu lượt giao dịch, doanh thu đạt hơn 262,7 tỉ đồng; tháng 4 tiếp tục tăng trưởng mạnh với gần 3,34 triệu lượt giao dịch, doanh thu đạt gần 317,9 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong ngày 30.4 - thời điểm cao điểm của kỳ nghỉ lễ - hệ thống ETC ghi nhận 186.068 lượt giao dịch với doanh thu hơn 14,19 tỉ đồng, tăng gần 45% so với mức trung bình hàng ngày. Cục Đường bộ đánh giá con số này cho thấy năng lực đáp ứng lưu lượng phương tiện lớn của hệ thống, đồng thời phản ánh nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân trong các dịp lễ, tết.

Theo cơ quan quản lý, trong suốt kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, hệ thống thu phí ETC duy trì trạng thái vận hành ổn định tại tất cả các nút giao trên 5 tuyến cao tốc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng kỹ thuật, cùng lực lượng vận hành trực 24/7, các giao dịch thu phí được xử lý nhanh chóng, chính xác.

Tại các điểm nóng giao thông, dòng phương tiện được duy trì tốc độ di chuyển ổn định qua trạm, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài như trước đây. Điều này khẳng định ưu thế vượt trội của mô hình thu phí không barie đầu vào, góp phần nâng cao năng lực thông hành và trải nghiệm của người dân.

Tuy vậy, là giải pháp công nghệ tiên tiến lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, hệ thống ETC không barie đầu vào đặt ra những yêu cầu rất cao về kỹ thuật và khả năng phối hợp liên thông dữ liệu.

Việc vận hành thu phí liên tuyến đòi hỏi sự kết nối đồng bộ giữa hệ thống Front-End của hơn 20 trạm thu phí với nhiều nhà thầu khác nhau, cùng các hệ thống Back-End như BECT, VETC, VDTC. Đây là một bài toán phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh mỗi hệ thống có đặc thù kỹ thuật và quy trình vận hành riêng.

"Dù đã trải qua các bước kiểm thử nghiêm ngặt, môi trường thực tế vẫn phát sinh một số tình huống ngoại lệ. Tuy nhiên, các vấn đề này chủ yếu mang tính cục bộ, quy mô nhỏ và đều được hệ thống giám sát phát hiện, xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến hoạt động chung" - lãnh đạo Cục Đường bộ thông tin.

Nhận diện rõ thách thức, các cơ quan quản lý và đơn vị liên quan đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tối ưu hóa toàn diện hệ thống ETC. Theo đó, ngay trước thềm nghỉ lễ từ 23.4, chiến dịch khắc phục triệt để các lỗi hệ thống ITS trên 5 tuyến cao tốc đã chính thức được phát động. Tổ công tác đặc biệt do Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Viết Huy trực tiếp chỉ đạo đã được thành lập, tập trung xử lý các vướng mắc kỹ thuật trọng điểm.

Các nhà thầu cung cấp thiết bị và giải pháp phần mềm đã cử nhân sự chuyên trách "cắm chốt" tại Trung tâm điều hành thu phí, phối hợp trực tiếp để rà soát, tinh chỉnh từng luồng nghiệp vụ. Mục tiêu đặt ra là xử lý dứt điểm các tồn tại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hệ thống ETC liên tuyến, trong tháng 5 này.

Để hành trình trở lại thành phố làm việc sau lễ của người dân được thuận tiện và an toàn, Cục cũng khuyến cáo người dân trước khi vào cao tốc cần kiểm tra tài khoản ETC đủ số dư, theo dõi lộ trình từ sớm, ưu tiên cập nhật thông tin giao thông thời gian thực để tránh các điểm ùn tắc.

Người lái xe cần tuyệt đối tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không dừng đỗ tùy tiện và chú ý các hướng dẫn phân luồng từ lực lượng chức năng.