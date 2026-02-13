Xe đi cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây có thể đổ xăng tại 11 cây xăng lân cận

Sau khi có công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu và cửa hàng bán lẻ tăng cường cung ứng bổ sung xăng dầu tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong những ngày cận Tết Nguyên đán, Sở Công thương cung cấp danh sách các điểm bán lẻ xăng dầu thuộc địa bàn TP.HCM nhưng gần các tuyến kết nối, đường dẫn lên cao tốc như sau:

Địa chỉ 11 cửa hàng bán lẻ xăng dầu gần cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do Sở Công thương TP.HCM cung cấp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, Sở Công thương TP.HCM cũng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp vận tải đi tuyến cao tốc nói trên cần chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu phù hợp trước khi lưu thông trên tuyến, tránh bị động do các điểm bán trên trạm dừng nghỉ tạm ngưng hoạt động.

Theo thông tin từ Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, 2 cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100 (tuyến trái và tuyến phải) trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (địa bàn tỉnh Đồng Nai) đang tạm ngừng hoạt động, có thể ảnh hưởng đến việc tiếp nhiên liệu cho phương tiện lưu thông trên tuyến, nhất là giai đoạn cao điểm đi lại.

Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã từng có văn bản "cầu cứu" Bộ Công thương, đề nghị hỗ trợ các giải pháp cung cấp nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt đối với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do hai cửa hàng xăng dầu trên tuyến này tạm dừng hoạt động. Sau đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có văn bản gửi Sở Công thương Đồng Nai.

Trạm xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang tạm đóng cửa ảnh hưởng đến nhu cầu tiếp nhiên liệu của người đi đường trong dịp cận Tết Nguyên đán ẢNH: Đ.N.T

Bộ Công thương cho biết Bộ không có thẩm quyền cấp hoặc gia hạn giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, trách nhiệm này thuộc sở. Bộ đề nghị Sở Công thương tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực tế trên địa bàn để tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định. Trường hợp cần thiết, Sở phải chủ động phối hợp với UBND và Sở Công thương các địa phương lân cận nhằm tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ tại khu vực gần tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

TP.HCM công bố 36 lộ trình tránh kẹt xe dịp Tết Bính Ngọ Người dân lưu ý

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đề nghị Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để thường xuyên, liên tục cảnh báo từ xa và thông tin rộng rãi về việc 2 cửa hàng xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ đang tạm dừng bán hàng, giúp các phương tiện chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc. Đồng thời, phối hợp với tòa án và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh việc giải quyết vụ án tranh chấp dân sự, tạo điều kiện để 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc sớm hoạt động trở lại.



