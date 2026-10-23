Xe điện tiễn xe xăng 'out top', chiếm 6/10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam

Xe điện chiếm ưu thế tuyệt đối trên bảng xếp hạng

Số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast cho thấy quy mô thị trường ô tô Việt Nam tháng 9 đã chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng.

Xe điện chiếm 6/10 mẫu ô tô bán chạy nhất tháng 9 tại Việt Nam ẢNH: B.H

Theo đó, tổng lượng xe tiêu thụ trong tháng đạt 62.590 chiếc, tăng 29% so với tháng trước đó. Mức tăng trưởng đồng đều này đã nâng tổng doanh số lũy kế 9 tháng đầu năm của toàn thị trường tiến sát mốc 500.000 xe. Trong bức tranh chung đầy khởi sắc đó, đóng góp lớn nhất và mang tính dẫn dắt thị trường thuộc về mảng ô tô điện.

Cụ thể, riêng hãng xe VinFast đã hoàn tất bàn giao 23.624 ô tô điện tới tay khách hàng trong tháng 9. Sự bứt phá liên tục này giúp doanh số tích lũy của thương hiệu xe điện Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt con số kỷ lục 177.697 xe, trung bình mỗi tháng bàn giao khoảng gần 20.000 chiếc ra thị trường.

Sự áp đảo của xe điện được thể hiện rõ nhất qua bảng xếp hạng 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tháng 9. Lần đầu tiên trên thị trường, cả 5 vị trí dẫn đầu toàn thị trường đều thuộc về các dòng xe thuần điện. Trong đó, mẫu xe điện mini VinFast VF 3 tiếp tục giữ vững ngôi vương toàn thị trường với 6.474 xe bàn giao, theo sau là mẫu xe chuyên dụng Limo Green đạt 5.027 xe, cùng các mẫu SUV đô thị đình đám như VF 6 đạt 3.083 xe và VF 5 đạt 2.472 xe.

Tính chung cả bảng xếp hạng, xe điện đã chiếm tới 6/10 vị trí, đẩy nhiều mẫu xe động cơ đốt trong truyền thống chạy xăng, dầu xuống các thứ hạng thấp hơn hoặc bị đánh bật khỏi top 10.

Đáng chú ý, sự phủ sóng này không còn gói gọn ở một phân khúc hẹp mà trải rộng trên toàn bộ dải sản phẩm ô tô thị trường. Đơn cử, ở nhóm xe đô thị cỡ nhỏ dành cho di chuyển hàng ngày, các mẫu xe điện nhỏ gọn liên tục ghi nhận lượng đơn hàng kỷ lục nhờ chi phí sở hữu dễ tiếp cận và kích thước linh hoạt. Tại phân khúc SUV gầm cao từ cỡ B đến cỡ D, lực kéo từ dòng xe thuần điện giúp gia tăng khoảng cách đáng kể so với các đối thủ chạy xăng, dầu cùng tầm giá nhờ công nghệ vượt trội và động cơ mạnh mẽ.

Ngay cả ở phân khúc xe đa dụng MPV phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ vận tải, các dòng xe điện như Limo Green hay VF MPV 7 cũng nhanh chóng khẳng định được vị thế áp đảo nhờ chi phí vận hành siêu tiết kiệm. Sự thay đổi trong cơ cấu doanh số phản ánh thực tế rằng hạ tầng trạm sạc ngày càng hoàn thiện cùng các chính sách ưu đãi chi phí sử dụng đã giúp ô tô điện vượt qua giai đoạn hoài nghi ban đầu để trở thành dòng xe chiếm thị phần chi phối tại Việt Nam.

Sức nóng từ các con số doanh số được phản ánh trực tiếp tại hệ thống đại lý kinh doanh và các xưởng dịch vụ phụ kiện ô tô. Đại diện một đại lý phân phối tại TP.HCM chia sẻ, lượng khách hàng tìm hiểu và đặt cọc xe điện trong tháng 9 tăng đột biến, trong đó nhóm khách hàng mua xe lần đầu lẫn khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện đều gia tăng đáng kể.

Lý do chính khiến người tiêu dùng đưa ra quyết định nhanh chóng là nhờ chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng của xe điện thấp hơn hẳn so với xe động cơ đốt trong, cùng với hệ thống trạm sạc công cộng đã phủ rộng khắp các tỉnh thành. "Nhiều khách hàng cho hay việc không phải lo lắng về biến động giá xăng hay chi phí thay dầu định kỳ giúp việc sở hữu ô tô trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều" - vị này thông tin.

Thỏa mãn mọi nhu cầu của người dùng

Khảo sát thực tế từ phía người mua xe cũng cho thấy xe điện ngày càng có thêm nhiều điểm cộng lớn khiến họ quyết định gắn bó lâu dài.

VinFast VF 3 làm bùng nổ phong trào 'độ' xe khoe cá tính tại Việt Nam ẢNH: VF

Anh Hoàng Nam (P.Tân Hưng, TP.HCM), chủ sở hữu một chiếc sedan hạng sang BMW, vừa quyết định tậu thêm một chiếc VinFast VF 3 chỉ để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố. Theo anh Nam, việc cầm lái chiếc xe sang đắt tiền trong nội đô đông đúc thường gặp không ít phiền toái vì kích thước lớn, khó quay đầu và tìm chỗ đậu rất vất vả, trong khi VF 3 lại cực kỳ linh hoạt, luồn lách dễ dàng và chi phí vận hành lại siêu rẻ.

Anh Nam cho biết, bản thân đã nghía chiếc xe này từ lâu nhưng rào cản lớn nhất khiến anh đắn đo trước đây chính là nỗi lo về hạ tầng sạc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hạ tầng thay đổi nhanh chóng khi xung quanh khu vực anh sống và làm việc đâu đâu cũng thấy điểm sạc công cộng. Nhiều điểm sạc tích hợp ngay tại các khu quán ăn, cà phê, giúp anh kết hợp tranh thủ sạc xe chỉ trong thời gian ngồi ăn sáng hay nhâm nhi ly cà phê, giải quyết công việc.

Đáng chú ý, sự bứt phá của các mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn cũng mở ra một trào lưu cá nhân hóa đầy màu sắc trên thị trường. Không chỉ VF 3 hay VF 5, các dòng xe điện mini nhỏ hơn nữa như VinFast Minio Green cũng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những người yêu thích sự độc lạ. Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ một hệ thống độ xe và chăm sóc ô tô lớn tại TP.HCM, cho biết lượng ô tô điện mang đến xưởng để làm đẹp và tân trang tăng trưởng vượt bậc, hiện chiếm hơn một nửa doanh số dịch vụ của xưởng.

Theo anh Hùng, các mẫu xe điện nhỏ xinh có kiểu dáng vuông vắn, trẻ trung, đóng vai trò như một "tấm canvas trắng" hoàn hảo để người sở hữu tha hồ sáng tạo phong cách riêng. Khách hàng hiện nay, đặc biệt là phái nữ và giới trẻ, coi những chiếc xe này như một "món đồ trang sức", thay vì chỉ là phương tiện giao thông thuần túy. Nhiều chủ xe không ngần ngại chi ra khoản tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng - thậm chí bằng một nửa tiền mua xe - để dán decal đổi màu sơn mảng khối cá tính, nâng cấp mâm xe, làm lại nội thất bọc da cao cấp hay gắn thêm hệ thống âm thanh hi-end...

Xu hướng này cho thấy ô tô điện tại Việt Nam đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, nơi chiếc xe không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản mà còn trở thành phương tiện thể hiện gu thẩm mỹ riêng biệt của từng cá nhân.