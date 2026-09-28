Xe điện Volkswagen lập kỷ lục Guinness sau khi đi gần 100.000 km vòng quanh thế giới

Vừa qua, Volkswagen ID. Buzz Pro đã hoàn thành hành trình ID. Buzz World Tour sau 445 ngày, với tổng quãng đường 99.767 km qua 92 quốc gia thuộc 6 châu lục. Chuyến đi bắt đầu và kết thúc tại Hannover (Đức), qua đó giúp mẫu xe điện này được Guinness World Records ghi nhận ở hạng mục xe điện chạy pin đi qua nhiều quốc gia nhất trong một hành trình liên tục.

Trong quá trình di chuyển giữa các châu lục, chiếc xe có 16 lần được vận chuyển bằng tàu. Như vậy, gần 100.000 km nói trên chủ yếu là quãng đường chiếc xe trực tiếp lăn bánh tại các quốc gia trong hành trình.

Chiếc Volkswagen ID.Buzz Pro mất 445 ngày để đi vòng quanh thế giới ẢNH: VOLKSWAGEN

Chiếc xe được sử dụng là Volkswagen ID. Buzz Pro bản trục cơ sở dài, trang bị bộ pin dung lượng 86 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 200 kW. Theo Volkswagen, trong suốt hành trình, xe được sạc hơn 300 lần nhưng không ghi nhận sự cố kỹ thuật nào.

Sau khi trở về Đức, chiếc ID. Buzz được TUV Nord kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật. Kết quả đáng chú ý nhất nằm ở bộ pin cao áp, khi chỉ số State of Health (SoH) vẫn đạt 95,75%.

Hiểu đơn giản, sau gần 100.000 km cùng hơn 300 lần sạc, sức khỏe bộ pin giảm khoảng 4,25% so với trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, đây là chỉ số phản ánh khả năng lưu trữ năng lượng còn lại của bộ pin, không phải mức điện còn 95,75% sau một lần sạc.

Chiếc xe đi qua 92 quốc gia, 6 châu lục ẢNH: VOLKSWAGEN

Đáng chú ý, thử thách lớn trong chuyến đi không hẳn nằm ở độ bền của chiếc xe mà ở khả năng tìm nguồn điện tại một số khu vực. Theo tài xế Rainer Zietlow, tại Zambia và Tanzania, hệ thống trạm sạc công cộng còn rất hạn chế. Đoàn có thời điểm phải tìm đến các trạm điện lớn để xin nguồn điện, dưới sự giám sát của đơn vị vận hành địa phương.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc được tài xế đánh giá là một trong những thị trường có hạ tầng sạc phát triển nhất trong suốt hành trình. Một số quốc gia như Nam Phi, Morocco, Rwanda, Saudi Arabia, Brazil hay Chile cũng ghi nhận mạng lưới sạc xe điện phát triển nhanh trong những năm gần đây.

Hành trình gần 100.000 km của Volkswagen ID. Buzz cho thấy độ bền của xe điện và bộ pin có thể đáp ứng những chuyến đi đường dài trong điều kiện sử dụng thực tế. Tuy nhiên, với những chuyến xuyên quốc gia hoặc xuyên lục địa, hạ tầng sạc tại từng khu vực vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng di chuyển của xe điện.