Xe Hàn áp đảo cuộc đua thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam 2023

Năm 2023 đầy khó khăn với ngành sản xuất, kinh doanh ô tô tại Việt Nam đang dần khép lại. Đây cũng là thời điểm những ứng cử viên cạnh tranh ngôi vị thương hiệu ô tô hút khách nhất Việt Nam năm 2023 dần lộ diện. Cục diện diễn ra trong 11 tháng đã qua của năm 2023 cho thấy, lợi thế đang nghiêng về các thương hiệu xe Hàn, trong đó xe Nhật, xe Mỹ không còn áp đảo thị trường như những năm trước.

Theo số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam công bố, trong 11 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô mới các loại trên thị trường đạt gần 320.000 xe, thấp hơn gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này không quá khó hiểu khi 2023 là một năm kinh tế khó khăn, nguy cơ lạm phát gia tăng, người dân thắt chặt chi tiêu khiến sức mua ô tô giảm sâu.

Trong cuộc cạnh tranh đến ngôi vương thương hiệu ô tô hút khách nhất Việt Nam năm 2023 sau 11 tháng đã có sự phân hóa khá rõ rệt thành 2 nhóm. Khi nhóm dẫn đầu gồm Hyundai, Toyota, Kia, Ford, Mazda đều tỏ ra vượt trội về mặt doanh số khi đều đã bán ra hơn 31.000 -57.000 xe. Số còn lại đều chỉ bán được chưa tới 27.000 xe sau 11 tháng đã qua của năm 2023.

Ở nhóm dẫn đầu, lợi thế trong cuộc cạnh tranh đến ngôi vương đang tạm nghiêng về các hãng xe Hàn. Trong đó, Hyundai đang tạm dẫn đầu với tổng cộng 56.606 xe, Kia dù xếp thứ 3 nhưng cũng đã bán ra hơn 36.000 xe. Việc sở hữu nhiều mẫu mã lắp ráp trong nước, giá bán cạnh tranh lại được hưởng ưu đãi giảm lệ phí trước bạ và chủ động nguồn cung… giúp ô tô Hyundai, Kia tiếp tục tạo được sức hút với khách hàng Việt. Đặc biệt, nỗ lực trình làng hàng loạt sản phẩm mới góp phần Hyundai mở rộng dải sản phẩm để tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Trong khi đó, các thương hiệu xe Nhật như Toyota, Mazda vẫn góp mặt trong nhóm dẫn đầu nhưng đang thất thế trong cuộc đua đến ngôi vương. Toyota chỉ bán được 48.364 xe sau 11 tháng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc những sản phẩm chủ lực như Toyota Vios, Corolla Cross không còn duy trì được sự ổn định về doanh số khiến doanh số Toyota giảm đáng kể. Trong khi đó, Mazda cũng không có nhiều sự đổi mới để tạo sức hút với khách hàng, ngoài việc liên tục giảm giá Mazda CX-5 trong giai đoạn cuối năm. Thương hiệu ô tô do THACO AUTO phân phối đạt danh số bán 31.296 xe sau 11 tháng của năm 2023, thấp hơn 7% so với năm ngoái.

Ford với nỗ lực thay đổi cũng đang gặt hái thành công khi là một trong những hãng ô tô có tỷ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất thị trường, qua đó chen chân vào nhóm dẫn đầu. Sau 11 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán xe Ford đạt tới 33.468 xe, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với những gì đã diễn ra trong 11 tháng đã qua và thời gian còn lại của năm 2023 còn khá ngắn, nhiều khả năng Hyundai sẽ chiếm ngôi vương thương hiệu ô tô hút khách nhất Việt Nam năm 2023.