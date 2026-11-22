Phụ lo cho mẹ bệnh và mấy đứa em đi học

Mỗi ngày, từ sau 14 giờ, tại đoạn giao giữa đường Nguyễn Tất Thành và Đoàn Như Hải (P.Xóm Chiếu, TP.HCM), Nguyễn Gia Bảo (18 tuổi) lại có mặt cùng với chiếc xe chở hoa sen. Bảo kể: "Thông thường, em ngồi bán đến 11 - 12 giờ đêm, hoặc có hôm trễ thì đến 1 giờ 30 phút sáng. Về đến nhà ở P.Hiệp Bình thì cũng đã 2 giờ sáng".

Nghề bán hoa sen đã nuôi sống gia đình của Bảo 16 năm. Vào hè năm học lớp 4, tận dụng thời gian nghỉ, Bảo đã đi bán hoa sen phụ thêm với cha mẹ. "Khi ấy, em chỉ nghĩ đi bán sen để có tiền tiêu vặt thôi", Bảo nói. Thế mà giờ đây, lại là công việc gắn bó với em mỗi ngày để giúp trang trải cuộc sống gia đình.

Công việc bán hoa sen gắn bó với Bảo mỗi ngày ẢNH: THẾ DUY

Bảo cho biết mỗi ngày đi bán, trên xe chỉ có khoảng 20 bó sen, có những ngày còn ít hơn, nhưng sản lượng bán ra không nhiều. "Nếu em bán được một nửa thôi là em mừng lắm rồi, vì một nửa là vừa đủ để em hoàn lại vốn ban đầu", Bảo nói.

Những bó sen cũng được Bảo niêm yết giá, dao động khoảng 60.000 - 70.000 đồng/bó. Trên xe, Bảo cũng phân loại rõ ràng, từ sen trắng, sen hồng, đến những bó không nở và sẽ nở, để khách hàng dễ lựa chọn.

Bán được thêm 1 bó hoa sen, đồng nghĩa với việc hôm đó có thêm được ít tiền phụ ba trang trải cuộc sống. Với Bảo, dù trời mưa hay đêm muộn, chỉ cần bảo quản hoa thật cẩn thận, chàng trai vẫn ngồi đợi khách tại vị trí quen thuộc. "Một ngày lấy gần 20 bó hoa, nhưng đến đêm vẫn bán được hoa theo từng đợt nhỏ, em vẫn ráng ngồi lại", Bảo tâm sự.

Trước đây, bán hoa sen là công việc chính của ba mẹ Bảo. Đến tháng 6.2025, mẹ Bảo bất ngờ mắc bệnh. "Mẹ em bị đột quỵ, rồi rối loạn tiền đình và liệt cả dây thần kinh số 7. Từ khi xuất viện về nhà đến hiện tại, một nửa người bên trái của mẹ là không có cảm giác gì. Mẹ em năm nay 38 tuổi, đến cả bác sĩ cũng nói mẹ em còn quá trẻ để mắc bệnh này", chàng trai tâm sự.

Kể từ khi đó, chiếc xe bán hoa sen được giao lại cho Bảo. Bảo cho biết trong thời gian đầu mẹ bị bệnh, bản thân lại là con cả trong gia đình có 3 anh em nên cũng chịu áp lực. "Thời gian đó, em áp lực vì không có tiền. Rồi em đi bán hoa phụ với ba, dần dần mới để dư ra được một chút chăm lo cho gia đình", Bảo nhớ lại.

Những bó hoa sen được Bảo bán đồng giá 70.000 đồng/bó ẢNH: THẾ DUY

Tiền bán hoa có được, chàng trai vạch ra kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Bảo chi trả các chi phí cho 2 em nhỏ, "Mấy đứa em đi học có cần cái cặp, quyển tập hoặc muốn mua đồ ăn vặt thì em sẽ lo khoản đó. Em cũng đưa tiền cho ba mẹ để chi tiêu khi đi chợ, mua thức ăn", Bảo nói.

Mừng vì gia đình vẫn còn đủ các thành viên

Chị Châu Thị Ngọc Xuân, mẹ của Bảo, tâm sự: "Bảo đi bán rồi phụ ba lo cho mấy em. Tội nghiệp con, tuổi còn nhỏ mà vì hoàn cảnh, bây giờ tôi cũng không làm gì được đành trông chờ hết vào con thôi".

Bảo đi bán, mỗi khi trời mưa, mẹ lại lo lắng nhiều hơn. "Cả gia đình thì ở nhà, có mỗi Bảo là ở ngoài đường. Mưa thì nó ngồi trong cây dù chứ cũng chẳng đi đâu trú được. Tội nghiệp con, mỗi lần trời mưa là tôi gọi điện thoại nói tranh thủ về nhưng con cứ ngồi lại để bán thêm, cũng lo lắng lắm", chị Châu tâm sự.

Bảo bày tỏ: "Nếu bây giờ, mẹ hết bệnh thì đỡ hơn biết mấy. Chi phí hiện tại em cũng chỉ phụ giúp mẹ tiền thuốc và lo cho các em đi học. Nhưng dù sao em thấy nhà em vẫn có đủ thành viên là ổn rồi".

Bảo luôn lạc quan để vượt qua hoàn cảnh và yêu nghề bán hoa sen ẢNH: THẾ DUY

Những ngày gần đây, thông qua một bài đăng trên mạng xã hội, Bảo được mọi người biết đến nhiều hơn và cũng nhờ đó mà hoa bán được nhanh hơn. Cuộc trò chuyện thường bị ngắt quãng mỗi khi có khách ghé vào hỏi mua hoa.

Trần Ngọc Quỳnh Như (25 tuổi), khách mua hoa của Bảo, chia sẻ biết đến xe hoa của Bảo thông qua mạng xã hội. "Mình thấy hoa đẹp, hoàn cảnh của bạn cũng khó khăn nên hôm nay tiện đường thì mình ghé mua. Bình thường mình không mua hoa sen, nhưng vì thương hoàn cảnh của bạn nên mình muốn giúp. Mình nghĩ là sẽ quay lại mua thêm nhiều lần nữa".

Biết được câu chuyện của Bảo, thạc sĩ Nguyễn Thành Trí, giảng viên thỉnh giảng Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng Bảo không chỉ nhìn thấy khó khăn của gia đình mà còn chủ động tìm kiếm phần việc mình có thể đảm nhận, đây là một quyết định rất đáng trân trọng.

Ông Trí nói thêm: "Thái độ này giúp Bảo duy trì động lực, củng cố niềm tin vào bản thân và có thêm sức mạnh để đối diện với nghịch cảnh. Tuy nhiên, điểm tựa để gia đình vượt qua khó khăn không chỉ nằm ở sự lạc quan của riêng Bảo, mà còn ở tình yêu thương, sự gắn kết và tinh thần cùng nhau chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên".