Xe hybrid dễ cháy hơn so với ô tô điện

Những hình ảnh hoặc video của một vụ cháy xe ô tô điện có thể dễ dàng được tìm thấy trên mạng xã hội. Hầu hết những vụ cháy xe điện thường diễn ra rất nhanh và hầu như không thể dập tắt. Một số người bi quan nói rằng lái xe điện không khác gì đang ngồi trên một quả bom nổ chậm.



Một chiếc Toyota Prius dùng động cơ hybrid bị cháy

Trên thực tế, theo nhận định của nhiều chuyên gia, xe điện vẫn có chỉ số an toàn cao hơn nhiều so với phần lớn các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong (ICE). Dù vậy, nguy cơ hỏa hoạn pin trên xe điện cũng không phải là không có. Bằng chứng là Chevrolet từng phải thu hồi gần 142.000 chiếc Bolt vì lỗi pin có thể khiến xe bốc cháy. Hãng xe Mỹ đã phải thu hồi gần như toàn bộ xe Bolt sản xuất trong giai đoạn 2017 - 2022. Nhưng thực tế chỉ có 5 vụ cháy được báo cáo, chiếm tỷ lệ chỉ có 0,01% số lượng xe Chevrolet Bolt được sản xuất xảy ra lỗi.

Đã có nhiều báo cáo nghiên cứu chỉ ra rằng xe điện có ít khả năng hỏa hoạn hơn khi so với xe ICE. Theo Tesla, xe điện của hãng có khả năng bắt lửa thấp hơn gần 11 lần so với xe ICE. Bên cạnh đó, một báo cáo của AutoInsuranceEZ đã sử dụng dữ liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết rủi ro cháy nổ đối với xe ô tô điện thấp hơn nhiều so với rủi ro trên xe ICE. Cụ thể, ô tô điện ghi nhận 25,1 vụ cháy trên 100.000 xe, trong khi các vụ cháy xe ICE chiếm tới 1.529 vụ trên 100.000 xe.

Xe điện ít có rủi ro cháy nổ nhưng lại khó dập tắt lửa khi xảy ra hỏa hoạn

Điều thú vị khi xe hybrid lại cho thấy nguy cơ hỏa hoạn cao hơn gấp đôi so với xe ICE, với 3.474 vụ cháy trên 100.000 xe. Nói tóm lại, nếu nguy cơ hỏa hoạn là nỗi lo của người dùng thì tốt hơn hết họ nên bỏ qua hoàn toàn các loại xe động cơ đốt trong, đặc biệt là xe hybrid khi loại xe này vẫn có trang bị các chi tiết gần giống như một chiếc xe thuần điện nhưng hội tụ cả rủi ro cháy của động cơ đốt trong.

Những con số trên cho thấy xe ô tô điện dường như an toàn hơn nhiều người nghĩ, xóa đi nỗi lo về việc cháy nổ. Dù vậy, khả năng dập tắt đám cháy khi có hỏa hoạn đối với ô tô điện là khó hơn nhiều nên vẫn gây ra sự "lăn tăn" của khách hàng khi muốn mua một chiếc xe điện để đậu sạc pin trong nhà.