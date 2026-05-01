Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Sáng 1.5, một vụ xe khách bốc cháy xảy ra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, khiến phương tiện bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. May mắn, toàn bộ hành khách đã kịp thời thoát thân an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách đang lưu thông theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM. Khi đến km46+600, đoạn qua xã Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp), tài xế phát hiện khói bốc lên từ xe nên nhanh chóng cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Tài xế và hành khách cố gắng dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Nhận tin báo, đơn vị quản lý cao tốc phối hợp với lực lượng chức năng và Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Do thời điểm nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện tăng cao, vụ việc khiến giao thông trên cao tốc ùn ứ kéo dài. Lực lượng chức năng phải điều tiết xe chuyển hướng sang quốc lộ 1 để giảm áp lực. Đến khoảng 9 giờ 30, giao thông trên tuyến đã trở lại bình thường.

Vụ xe khách bốc cháy không gây thiệt hại về người, song chiếc xe khách bị thiêu rụi, hư hỏng nặng. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.