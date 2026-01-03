Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe khách bốc cháy trên cao tốc, nam sinh lớp 12 tử vong

Khánh Hoan
Khánh Hoan
03/01/2026 09:49 GMT+7

Xe khách đang chạy trên cao tốc Bắc - Nam thì bất ngờ phát cháy dữ dội khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Sáng 3.1, thông tin từ Công ty Phúc Thành Hưng, chủ đầu tư cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam) cho biết, trên tuyến cao tốc này vừa xảy ra vụ cháy xe khách khiến 1 người tử vong.

Xe khách bốc cháy trên cao tốc, nam sinh lớp 12 tử vong- Ảnh 1.

Xe khách bốc cháy dữ dội

ẢNH: CTV

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 2.1. Xe khách đang lưu thông trên cao tốc theo hướng từ nam ra bắc, khi đến địa phận xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An thì bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều động xe chữa cháy đến dập lửa. Tuy nhiên, sau khi dập tắt đám cháy, chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt.

Xe khách bốc cháy trên cao tốc, nam sinh lớp 12 tử vong- Ảnh 2.

Chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt

ẢNH: CTV

Thời điểm xảy ra cháy, khoảng 10 người trên xe đã kịp thoát ra ngoài an toàn, tuy nhiên, một học sinh nam lớp 12 (quê Hà Tĩnh) bị mắc kẹt, đã tử nạn.

Vụ hỏa hoạn khiến đoạn cao tốc bị ùn tắc kéo dài. Số hành khách thoát nạn sau đó được nhà xe điều một ô tô khác đón và tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

