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Xe khách bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nha Trang
Video Thời sự

Xe khách bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nha Trang

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
Một xe khách đang lưu thông trên đường biển Phạm Văn Đồng, đoạn gần Trường Đại học Nha Trang, thì bất ngờ bốc cháy. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.


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