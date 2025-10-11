Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe khách và 2 xe tải bị ném đá vỡ kính khi đang chạy trên cao tốc

Phạm Đức
11/10/2025 10:22 GMT+7

Công an Hà Tĩnh đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ 2 xe tải và 1 xe khách bị ném đá vỡ kính chắn gió khi đang chạy trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Ngày 11.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với ngành chức năng vào cuộc xác minh sự việc một số xe tải, xe khách bị ném đá vỡ kính chắn gió khi đang chạy trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Xe khách bị ném đá trên cao tốc Bắc - Nam: Vụ việc nghiêm trọng tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Xe tải do tài xế Trần Quốc Lâm điều khiển bị ném đá vỡ kính chắn gió phía trước khi đang lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi

ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, tối 8.10, tài xế Trần Quốc Lâm (43 tuổi, ngụ tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang biển số 78H-018.43 di chuyển trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Bắc - Nam.

Xe tải do tài xế Lâm điều khiển khi đi qua khu vực cầu vượt ngang ở Km507+280 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn giáp ranh giữa địa phận xã Việt Xuyên và xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị ném đá từ phía trên cầu vượt vào kính chắn gió phía trước gây hư hỏng.

Tài xế Lâm bị một số mảnh kính nhỏ bắn vào người khi phần kính chắn gió bị đá ném thủng.

Xe khách bị ném đá trên cao tốc Bắc - Nam: Vụ việc nghiêm trọng tại Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Khu vực cầu vượt cao tốc mà các phương tiện bị ném đá khi đi qua

ẢNH: TÂN KỲ

Theo tài xế Lâm, sau khi xe bị ném đá, anh điều khiển phương tiện di chuyển tới khu vực nút giao ra vào cao tốc rồi dừng kiểm tra. 

Tại đây, có thêm 1 xe khách và 1 xe tải cũng dừng lại do vừa bị một số người ném đá từ trên cầu vượt xuống gây hư hỏng kính chắn gió.

Ngay trong tối 8.10, các tài xế đã trình báo sự việc xe bị ném đá vỡ kính khi đang chạy xe trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi tới Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an). Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 4 sau đó đã cử cán bộ tới xác minh sự việc.

