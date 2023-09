Xe lửa bọc thép hạng nặng đưa ông Kim Jong-un đến Nga

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 13.9 cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thành phố biên giới Khasan thuộc vùng Primorsky ở Viễn Đông nước Nga bằng tàu lửa vào sáng 12.9, gặp một số quan chức Nga và sau đó tiếp tục di chuyển tới "điểm đến" tiếp theo. Ông Kim dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào chiều 13.9 tại sân bay vũ trụ Vostochny ở tỉnh Amur (cũng thuộc Viễn Đông), theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản.

Giống như một số chuyến công du nước ngoài trước đây, lần này nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đi bằng xe lửa - một đoàn tàu màu xanh lá với chi tiết trang trí màu vàng, có khả năng chống đạn, theo Reuters. Hình ảnh cho thấy rất nhiều tướng lĩnh, quan chức đã đến tiễn ông Kim lên đường sang Nga tại ga tàu ở Bình Nhưỡng, và sau đó ông được giới chức Nga chào đón bằng nghi thức trang trọng ở Khasan.

Giới chức Triều Tiên tiễn ông Kim lên đường sang Nga hôm 10.9 KCNA

Ông Kim lên tàu tại Bình Nhưỡng ngày 10.9 KCNA

Ông Kim xuống tàu tại Khasan (Nga) hôm 12.9 REUTERS

Ông Kim được giới chức Nga chào đón tại ga tàu hôm 12.9 KCNA

Không rõ các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã sử dụng bao nhiêu đoàn tàu như vậy trong những năm qua. Song theo báo The New York Times, 3 đoàn tàu được sử dụng cùng lúc mỗi lần cha của ông Kim, tức cố lãnh đạo Kim Jong-il, đi lại trước đây. Chúng bao gồm một đoàn tàu làm nhiệm vụ an ninh đi trước, một đoàn tàu chở lãnh đạo đi giữa và một đoàn tàu thứ ba chở thêm lực lượng bảo vệ và vật tư đi sau cùng.

Đoàn tàu của ông Kim tại Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2018 REUTERS

Lực lượng an ninh Triều Tiên kiểm tra đoàn tàu của ông Kim trước khi tàu khởi hành từ Vladivostok (Nga) năm 2019 REUTERS

Reuters dẫn lời ông Ahn Byung-min, chuyên gia Hàn Quốc về vận tải Triều Tiên, cho biết mỗi đoàn tàu có từ 10 đến 15 toa, trong đó một số toa chỉ dành riêng cho lãnh đạo, chẳng hạn như phòng ngủ, những toa khác chở nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế.



Chuyên gia Ahn cũng cho hay đoàn tàu của ông Kim Jong-un phải đổi bánh Nga hoặc một nhà ga của Triều Tiên giáp biên giới với Nga, vì hai nước sử dụng khổ đường sắt khác nhau.

Đoàn tàu chở ông Kim dừng tại một nhà ga ở Trung Quốc năm 2018 KCNA

Ông Kim xuống tàu tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) năm 2019 REUTERS

Mỗi toa tàu đều có khả năng chống đạn, khiến chúng nặng hơn mức trung bình nhiều lần. Trọng lượng đó dẫn đến việc tàu chạy chậm. Các đoàn tàu này ước tính có tốc độ tối đa chỉ 60 km/giờ, theo The New York Times.

Hình ảnh bên trong tàu hiếm khi được hé lộ nhưng truyền thông nhà nước Triều Tiên thỉnh thoảng công bố hình ảnh các nhà lãnh đạo bên trong đoàn tàu. Khi ông Kim Jong-un có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc vào năm 2018, ông đã gặp một quan chức cấp cao Trung Quốc bên trong toa tàu có những chiếc ghế sô-pha dày màu hồng. Vào năm 2015, hình ảnh cho thấy ông Kim ngồi cạnh một chiếc bàn dài màu trắng trong toa tàu có vẻ như là phòng họp.

Ông Kim gặp các quan chức Trung Quốc trên tàu năm 2018 KCNA

Toa tàu này có vẻ đủ chứa ít nhất 20 người KCNA

Theo CNN, ông Kim Jong-un đã có 9 chuyến công du nước ngoài kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, trong đó có 2 lần đến Bắc Kinh (Trung Quốc), một lần đến Hà Nội và một lần đến Vladivostok (Nga) bằng xe lửa.