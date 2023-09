Xe máy chở 2 thiếu niên va chạm xe tải, 1 người tử vong tại chỗ

Chiều 4.9, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn làm thiếu niên khoảng 16 tuổi tử vong tại chỗ LÊ LANG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40 cùng ngày, xe máy BS 63B4 - 988.78 do 1 thiếu niên điều khiển chở thiếu niên khác (cả 2 cùng khoảng 16 tuổi) lưu thông trên QL50 theo hướng từ nội ô TP.Mỹ Tho về H.Chợ Gạo.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), xe này vượt lên xe máy khác đang lưu thông phía trước thì xảy ra va chạm với xe tải BS 63H - 007.35 lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm làm 2 thiếu niên ngã xuống đường. Trong đó, người cầm lái bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Xe máy hư hỏng nặng sau tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng có mặt, phối hợp Công an TP.Mỹ Tho và Công an xã Tân Mỹ Chánh điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.