Xe máy điện Honda E-VO sản xuất tại Trung Quốc, liệu có về Việt Nam?

Sau hàng loạt mẫu xe máy điện cỡ nhỏ hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng… Mới đây, Honda trình làng một mẫu xe điện hoàn toàn mới mang tên Honda E-VO hướng đến nhóm khách hàng nam giới.

Honda E-VO mang phong cách của một mẫu mô tô Cafe racer, được phát triển dựa trên mẫu xe ý tưởng (concept) Honda WH8000D được Honda hé lộ vào tháng 4.2025. Đáng chú ý, Honda E-VO do liên doanh Wuyang Honda tại Trung Quốc sản xuất và bước đầu chỉ được phân phối tại quốc gia này. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Honda E-VO sẽ không được bán tại Việt Nam, thực tế những năm gần đây một số mẫu xe côn tay do Wuyang Honda sản xuất tại Trung Quốc đã được một số cửa hàng không chính hãng tại Việt Nam nhập khẩu, phân phối. Do đó, không loại trừ khả năng Honda E-VO sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới.

Xe máy điện Honda E-VO mang phong cách của một mẫu mô tô Cafe racer Ảnh: Wuyang Honda

Mang phong cách của một mẫu mô tô Cafe racer, Honda E-VO được trang bị đèn pha tròn với phần đầu xe nhỏ gọn thanh mảnh, kết hợp với kính chắn gió tròn. Tay lái dạng clip-on nhưng thay vì tạo tư thế lái thấp, nhóm thiết kế đã chọn sử dụng yên xe thấp để tạo sự thoải mái cho người lái như một chiếc xe máy bình thường.

Thiết kế tổng thể khá cổ điển nhưng xe máy điện Honda E-VO được trang bị nhiều tính năng, công nghệ hiện đại. Cụ thể, mẫu xe này sở hữu cụm đèn pha LED toàn diện, hệ thống treo gồm cặp phuộc trước dạng upside down, hệ thống treo sau monoshock, hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Honda E-VO cũng được trang bị hệ thống chìa khóa thẻ từ NFC và màn hình tương thích với máy quay DJI Ảnh: Wuyang Honda

Thông tin vận hành cũng như tình trạng xe được hiển thị qua màn hình TFT 7 inch thiết kế chia thành 2 phần, lắp ở phía trước tay lái và trên thân xe. Màn hình này có thể kết nối với điện thoại thông minh, hiển thị bản đồ dẫn đường và nhiều thông tin quan trọng khác. Đặc biệt, Honda E-VO cũng được trang bị hệ thống chìa khóa thẻ từ NFC và màn hình tương thích với máy quay DJI.

Wuyang Honda sản xuất hai phiên bản Honda E-VO. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hai pin lithium 74V/84Ah có công suất tổng cộng 4,1 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Bản Pro sử dụng tới ba pin cho công suất 6,2 kWh, phạm vi hoạt động lên tới 170 km. Cả hai đều hỗ trợ sạc lên tới 1.800 Watt. Chỉ cần sạc 1 giờ, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 50 km.

Tại Trung Quốc, mẫu xe máy điện Honda E-VO phân phối 2 phiên bản với giá từ 29.999 - 36.999 nhân dân tệ, tương đương 96,1 - 118,5 triệu đồng Ảnh: Wuyang Honda

Khác nhau về hệ thống pin nhưng cả hai phiên bản Honda E-VO đều sử dụng động cơ điện đặt giữa có công suất tối đa 15,8 kilowatt. Công suất này truyền tới bánh sau thông qua hệ thống truyền động đai. Xe có thể tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ chỉ trong 2,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 120 km/giờ.

