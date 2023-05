Xe máy điện 'Made in Indonesia' giá 59 triệu đồng, mỗi lần sạc di chuyển 125 km

Cuộc đua điện khí hóa đang thu hút nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xe máy điện, nhất là tại các thị trường có lượng tiêu thụ xe máy hàng đầu thế giới như Indonesia. Mới đây, thương hiệu xe máy Alva do liên doanh Alpha JWC Ventures và Horizons Ventures đầu tư, phát triển vừa tung ra thị trường sản phẩm mới mang tên Alva Cervo 2023.



Cervo là dòng xe điện thương mại thứ 2 của hãng xe Alva, sau Alva One trình làng vào tháng 8 năm ngoái

Cervo là dòng xe điện thương mại thứ 2 của hãng xe Alva, sau Alva One trình làng vào tháng 8 năm ngoái. So với Alva One, Alva Cervo 2023 sở hữu kiểu dáng thể thao, cá tính hơn. Mẫu xe này mang phong cách thiết kế tương tự các dòng xe tay ga địa hình Adventure như Honda ADV…

Cụ thể, Alva Cervo 2023 sở hữu phần đầu xe thiết kế góc cạnh, cụm đèn pha LED, đèn định vị đối xứng đặt dọc yếm xe. Ngoài ra, mẫu xe điện này cũng được trang bị mặt nạ chắn gió phía trước tương tự các dòng xe tay ga Adventure.

Phong cách thiết kế Alva Cervo 2023 tương tự dòng xe tay ga địa hình Adventure

Alva Cervo 2023 sở hữu nhiều trang bị hiện đại như chìa khóa thông minh Smartkey, màn hình điện tử LCD có thể kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng My ALVA Mobile, hệ thống đèn LED, cổng USB để sạc các thiết bị di động. Mẫu xe này sử dụng mâm đúc hợp kim kích thước 14 inch trên cả hai bánh. Phanh đĩa trước, sau nhưng không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Theo thông tin nhà sản xuất công bố, Alva Cervo 2023 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.933 x 713 x 1.115 (mm), chiều dài cơ sở 1.343 mm, khoảng sáng gầm xe 140 mm. Mẫu xe này trang bị động cơ điện sản sinh công suất 9,8 kW, mô-men xoắn cực đại 53,5 Nm kết hợp bộ pin lithium 73,8 V 24Ah (1,8 kWh). Alva Cervo 2023 đi được quãng tối đa 125 km sau mỗi lần sạc đầy 2 pin, tốc độ lên đến 103 km/giờ. Mỗi lần sạc đầy pin mất khoảng 4 giờ.

Alva Cervo 2023 sở hữu nhiều trang bị hiện đại

Ngoài ra, Alva Cervo còn có tính năng thú vị như hệ thống điều chỉnh chế độ lái Ride Mode cho phép người lái lựa chọn giữa 4 chế độ vận hành khác nhau, gồm Eco, Urban, Sport, Electric Turbo Boost. Mẫu xe này còn có trang bị tính năng lùi xe.

Tại Indonesia, Alva Cervo 2023 có hai lựa chọn tương ứng với 5 màu sắc khác nhau. Trong đó, phiên bản dùng 1 pin có giá 37,75 triệu rupiah, tương đương 59,5 triệu đồng, bản Alva Cervo 2 pin có giá 42,75 triệu rupiah (khoảng 67,3 triệu đồng).