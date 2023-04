Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống va chạm giao thông gây tranh cãi, khi một ô tô con đâm ngã xe máy tại khu vực vòng xoay, khiến người ngồi trên xe máy bị thương nặng.

Vụ việc được xác nhận xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14.4.2023 trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua địa bàn phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình, thời điểm nói trên, một ô tô hiệu Kia Sportage đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo. Khi đang ôm cua tại khu vực vòng xuất Cột đồng hồ để rẽ trái vào đường 25 Tháng 4, tài xế giật mình khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe máy hiệu Honda SH do nam thanh niên điều khiển chở theo một phụ nữ chạy cắt mặt, tạt đầu cùng lúc 2 ô tô.

Xe máy Honda SH tạt đầu ô tô gây tai nạn: Tài xế ô tô có sai?

Tình huống đột ngột khiến tài xế xe Kia Sportage không kịp phản ứng dẫn đến va chạm. Xe máy bị ô tô đâm ngã xuống đường khiến người phụ nữ ngồi phía sau bị thương nặng.

Đáng nói, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Đa phần người xem đều tỏ ra bức xúc trước tình huống điều khiển xe qua giao lộ quá ẩu, xem thường luật của nam thanh niên đi xe máy.

Tình huống xe máy tạt đầu bị ô tô tông trúng khiến nhiều người tranh cãi

Facebook Đỗ Thanh Tùng bình luận: "Ông lái xe máy Honda SH đi ẩu quá". Tài khoản Việt Đức viết: ""Xe máy đi như thế thì chịu rồi". Đồng quan điểm, nick name Nguyễn Văn Tú ngán ngẩm: "Hiện nay rất nhiều người đi xe máy hay có thói quen tạt đầu ô tô. Nếu không thay đổi thói quen này thì trước sau cũng nằm viện".

Mặc dù vậy, không ít cư dân mạng cũng cho rằng trong vụ việc này, tài xế ô tô cũng quá non kinh nghiệm khi xử lí tình huống. Tài khoản Chiến Ngô nhận định: "Xe máy và ô tô đều thiếu kinh nghiệm, ô tô muốn an toàn thì phải đi ngang với xe bên cạnh vì tầm quan sát bị che khuất, còn xe máy phi ngang đầu ô tô là sai lầm lớn". Tương tự, facebook Hiền Hoàng bình luận: "Mình rất sợ kiểu từ hướng xe máy đến, nên dù thế nào cũng đi song song với xe bên cạnh, vượt hết đường giao rồi mới an toàn".

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây: - Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải; - Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái; - Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.