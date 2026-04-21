Xe máy rục rịch tăng giá do giá nhựa leo thang

Bên cạnh sắt, thép vật liệu nhựa chiếm tỷ lệ cao trong việc tạo ra nhiều chi tiết trên xe máy, đặc biệt khi hầu hết các mẫu mã xe máy, xe tay ga hiện nay đều có "dàn áo" bao bọc thân xe làm từ nhựa. Chính vì vậy, khi giá vật liệu nhựa trên thị trường toàn cầu có xu hướng "leo thang" đang tạo ra những ảnh hưởng đến ngành công nghiệp xe máy.

Khu vực Đông Nam Á từ trước đến nay được xem là một trong những thủ phủ sản xuất, tiêu thụ xe máy hàng đầu thế giới khi quy tụ nhưng thị trường xe máy lớn nhất thế giới (gồm Việt Nam và Indonesia). Không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa hay trong khu vực ASEAN, các mẫu mã xe máy lắp ráp sản xuất tại Thái Lan, Indonesia, Việt Nam… còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường khác trên thế giới.

Trong bối cảnh giá vật liệu nhựa gia tăng, các nhà sản xuất xe máy đang bắt đầu tính toán lại việc tăng chi phí sản xuất cũng như giá bán sản phẩm. Mới đây, một số thương hiệu xe máy Nhật Bản đang sản xuất, phân phối tại khu vực Đông Nam Á như Suzuki, Yamaha… đang cho thấy những động thái tăng giá bán xe máy.

Mới đây, đại diện Suzuki Indonesia thừa nhận rằng việc giá nguyên vật liệu biến động có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất. Trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, ông Teuku Agha, Trưởng bộ phận Kinh doanh và tiếp thị xe máy 2 bánh của PT Suzuki Indomobil Sales cho biết: "Tôi chưa nhận được báo cáo nào về vấn đề này, nhưng nếu giá nguyên liệu tăng, chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm sẽ tự động tăng lên. Trong điều kiện hiện tại, khi các yếu tố địa chính trị tác động và chi phí đang tăng cao ở nhiều lĩnh vực, buộc các công ty sẽ phải tăng giá bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng".

Hiện tại, một số hãng xe máy vẫn đang cố gắng giữ giá sản phẩm nhằm duy trì sức mua trong bối cảnh áp lực về chi phí đang có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, nếu xu hướng giá nguyên vật liệu tiếp tục tăng, việc điều chỉnh giá cả là khó tránh khỏi.

Thực tế điều này cũng đã diễn ra với Yamaha Indonesia khi mới đây đơn vị này vừa có động thái điều chỉnh giá bán nhiều dòng xe máy, xe tay ga của hãng đang phân phối tại Indonesia. Trao đổi với truyền thông hôm 18.4 vừa qua, ông Rifki Maulana, Giám đốc Quan hệ công chúng và cộng đồng PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing cho biết: "Tính đến tháng 4.2026, giá bán nhiều mẫu xe đã gia tăng. Chúng tôi sản xuất trên toàn cầu, vì vậy chúng tôi đã biết rõ nguồn cung ứng của mình".

Vị này xác nhận rằng giá xe máy đã được điều chỉnh do ảnh hưởng của giá nhựa tăng cao, vì hầu hết các bộ phận thân xe và các bộ phận hỗ trợ hiện nay đều sử dụng vật liệu này.

Theo truyền thông Indonesia, giá xe Yamaha tại quốc gia này tăng từ 200.000 - 400.000 rupiah, khoảng 317.000 - 632.000 đồng (ngoại trừ phiên bản Xmax). Trong khi đó, phiên bản Xmax Tech Max, biến thể cao cấp nhất, sẽ tăng giá lên đến 1 triệu rupiah, khoảng 1,56 triệu đồng.

Mức tăng này phản ánh sự phụ thuộc lớn của ngành công nghiệp sản xuất vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi giá nguyên liệu thô ở khâu đầu nguồn cung ứng)tăng lên, giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng cũng bị ảnh hưởng. Giá vật liệu nhựa đã tăng do sự gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô. Sự tăng giá này bắt nguồn từ việc Indonesia tiếp tục phụ thuộc vào nguyên liệu nhựa nhập khẩu.

Hầu hết các loại nhựa đều có nguồn gốc từ quá trình chế biến dầu mỏ, bao gồm polyetylen (PE) và polypropylen - hai loại nhựa được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Giá dầu tăng cao do xung đột ở Trung Đông không chỉ làm tăng chi phí sản xuất nhựa mà còn làm tăng giá nguyên liệu thô.