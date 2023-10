Xe máy tông đuôi ô tô tải, nam công nhân cơ khí tử vong tại chỗ

Đến 11 giờ ngày 29.10, Công an TP.Dĩ An, Bình Dương đã xác minh được danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn P.Tân Đông Hiệp vào khuya 28.10.

Nạn nhân là anh Lê Ngọc Thiện (32 tuổi, quê Bình Định), làm công nhân cơ khí trên địa bàn TP.Dĩ An.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm nam công nhân cơ khí tử vong TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 28.10, anh Thiện điều khiển xe máy BS 43V1-47... chạy trong con hẻm trên đường ĐT743 (đoạn qua địa bàn P.Tân Đông Hiệp) thì bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải BS 51C-453... đang đậu bên lề đường.

Cú tông mạnh làm chiếc xe máy tiếp tục văng đi xa, anh Thiện tử vong tại chỗ; nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Công an TP.Dĩ An, Bình Dương nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một nam công nhân cơ khí tử vong.