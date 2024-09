Xe máy tông nhau tại giao lộ, 1 người tử vong

Ngày 9.9, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa 2 xe máy xảy ra tại giao lộ đường Dương Công Khi - Tân Hiệp 8-1 (xã Tân Hiệp).



Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, trước đó, gần 22 giờ ngày 8.9, xe máy (biển số: 54Y9 - 38.xx) do một nam giới điều khiển chạy trên đường Dương Công Khi, hướng từ đường Đỗ Văn Dậy về đường Song Hành. Khi đến giao lộ đường Dương Công Khi và Tân Hiệp 8-1 (xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn) thì xảy ra va chạm với xe máy (biển số: 62D1 - 192.xx) do một người nam giới khác cầm lái (chưa rõ hướng di chuyển).

Hậu quả, tai nạn khiến hai xe máy hư hỏng, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) có mặt xử lý hiện trường. Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là T.T.A (19 tuổi). Công an đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa hai xe máy này.

Theo người dân, giao lộ xảy ra tai nạn không có hệ thống tín hiệu đèn giao thông. Buổi tối đường vắng, nhiều người thường hay chủ quan, chạy xe với tốc độ nhanh, nhưng qua các giao lộ có tình huống bất ngờ xảy ra thì không kịp xử lý.