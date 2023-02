Xe ô tô lấn làn tông 2 cha con tử vong: Khởi tố, tạm giam tài xế

Ngày 20.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, ngụ xã Hòa Long) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Bị can Tuấn đã điều khiển ô tô lấn làn đường tông 2 cha con tử vong mà Báo Thanh Niên đã thông tin.



Ô tô do Tuấn điều khiển tông trực diện 2 cha con nạn nhân đi xe máy NGUYỄN LONG

Các quyết định trên đã được Viện KSND TP.Bà Rịa phê chuẩn cùng ngày.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 15 giờ 10 ngày 18.2, Tuấn điều khiển ô tô BS 72A - 457.59 đi trên đường Hương Lộ 2, theo hướng từ TT.Long Điền (H.Long Điền) về xã Hòa Long (TP.Bà Rịa).

Khi cách chợ Hòa Long khoảng 400m, Tuấn điều khiển ô tô lấn sang làn đường đối diện tông vào xe máy BS 72C2 - 263.48 do anh N.V.N (45 tuổi, ngụ xã Hòa Long) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại, phía sau chở con ruột là cháu N.T.N.K (13 tuổi).

Vụ va chạm khiến 2 cha con anh N. tử vong tại chỗ. Ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Kết quả điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do Tuấn điều khiển ô tô sau khi sử dụng rượu bia (nồng độ cồn do được của Tuấn là 0,063/l khí thở), điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, tông vào xe máy khiến 2 nạn nhân tử vong.