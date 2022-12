Xe sang Mercedes rọi đèn pha, lao thẳng vào ô tô ngược chiều: Tài xế say xỉn?

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc khi xem qua một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khi một ô tô hạng sang bật đèn pha, phóng nhanh “như ăn cướp” và lấn làn tông vào các xe ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 17 giờ ngày 18.12.2022 trên Quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô lưu thông phía sau ghi lại được, thời điểm nói trên, một ô tô hiệu Honda Brio màu đỏ đang di chuyển trên Quốc lộ 47. Khi qua địa bàn xã Đông Khê, tài xế phát hiện ở chiều người lại bất ngờ xuất hiện một ô tô khác màu đen, hiệu Mercedes-Benz đang bật đèn pha và phóng với tốc độ khá cao.

Đáng nói, khi tiến đến gần, chiếc xe sang bất ngờ “mất lái”, lao sang làn đường ngược chiều và hướng thẳng về phía xe Honda Brio. Tình huống khẩn cấp khiến nữ tài xế lái xe này không kịp tránh. Chiếc Honda Brio dù đã phanh gấp và đánh lái sang phải nhưng vẫn bị xe Mercedes-Benz tông xoay ngang.

Không chỉ ô tô, một xe máy khác di chuyển phía sau do cũng bị liên lụy khi phanh gấp tránh chiếc Honda Brio. Mặc dù vậy, vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.





Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ tình huống giao thông nguy hiểm này sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bức xúc trước hành vi lái xe nguy hiểm của tài xế xe sang Mercedes-Benz. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng, tài xế này nhiều khả năng đã say xỉn khi lái xe.

Facebook Tei An bất bình: “Đường có xíu mà nó mở đèn pha rọi vô mặt người ta, lại còn chạy ẩu vậy. Hại bao nhiêu người”. Tài khoản Đặng Hoàng Nam: “Nữ tài xế xe Honda Brio cũng đã đánh lái rồi mà không tránh kịp. Tài xế xe Mercedes-Benz khả năng say xỉn, cầm điện thoại hoặc buồn ngủ rồi”. Nick name Hoang Quoc Canh: “Trời chưa tối đã bật pha rồi là nghi lắm”.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế này.